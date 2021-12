Koronavírus-járvány

Rohamosan terjed az üdülőhajókon az omikron

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) a floridai egészségügyi hatóságokkal együtt az üdülőhajókon viharos gyorsasággal terjedő koronavírus-fertőzéseket vizsgálja - jelentette be szerdán a CDC.



A CDC 86 üdülőhajót vizsgál, miután a fedélzetükön az új típusú koronavírus okozta Covid-19 megbetegedések történtek. Az eddigi vizsgálatokból az derült ki, hogy a koronavírus új változata, az omikron variáns fertőzött mindenütt. A CDC fertőző gócpontokként tartja számon e hajókat. "Sok ember mozog rajtuk, és nagy valószínűséggel közeli kontaktusba is kerülnek egymással" - fogalmazott honlapján a járványügyi központ.



A vizsgált és karanténba helyezett hajók között vannak a legnagyobb és legnevesebb üdülőhajó-társaságok, köztük a Royal Caribbean, a Carnival vagy a Norwegian hajói.



Az üdülőhajók elvileg a CDC által is előírt járványügyi előírásokat betartva indultak útnak.



A Miami Herald című lap arról számolt be, hogy a Royal Caribbean egyik, Miamiból indult hajóját Arubában nem engedték kikötni, így az visszafordult a floridai Miamiba. A hajó teljes legénysége oltott volt, de valamennyiüknél kimutatták a vírus omikron variánsát.



Ezek az üdülőhajók többemeletesek és általában két-háromezer utassal a fedélzetükön tesznek körutazásokat. Ezek az utazások az idén júniusban indultak újra, miután a járvány miatt egy esztendeig szüneteltek.