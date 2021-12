Tudomány

CIA által támogatott titkos kísérleteket végeztek több száz dán árván

Egy új dokumentumfilm azzal vádolja az amerikai hírszerző ügynökséget, hogy több száz skandináv gyermeken végzett kísérleteket támogatott.



Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) állítólag támogatta a skizofréniával kapcsolatos titkos kísérleteket 311 dán gyermeken - sokan közülük örökbe fogadottak voltak vagy árvaházakból érkeztek - az 1960-as évek elején egy most megjelent dokumentumfilm szerint.



A Dán Rádió "The Search for Myself" című dokumentumfilmje azzal vádolja az amerikai kémügynökséget, hogy támogatta a koppenhágai városi kórházban végzett kísérleteket. A vizsgálatok állítólag a skizofrénia és az öröklődés, illetve a környezet közötti kapcsolatot vizsgálták.



Per Wennick, aki azt állítja, hogy gyermekként részt vett a kísérletekben, szerint egy székbe ültették, elektródákat erősítettek rá, és arra kényszerítették, hogy hangos, harsány hangokat hallgasson. A teszt célja állítólag az volt, hogy kiderítsék, a gyermek rendelkezik-e pszichopata vonásokkal.



"Nagyon kényelmetlen volt. És ez nem csak az én történetem, hanem sok gyereké" - írta le tapasztalatait Wennick.



Úgy gondolom, hogy ez a társadalomban állampolgári jogaim megsértése. Nagyon furcsának találom, hogy egyesek többet tudnak rólam, mint amennyit én magam is tudtam.



Wennick és a Nemzeti Levéltár szerint a projektet egy amerikai egészségügyi szolgálat társfinanszírozta, a CIA nevében működő Human Ecology Fundtól kapott támogatást.



Bár a gyerekeknek sem a kutatás során, sem utána nem mondták el, hogy mire irányultak a kísérletek, 1977-ben Find Schulsinger dán pszichiáter publikált egy disszertációt, amelyben részletesen ismertette a vizsgálatot.



A Dán Népjóléti Múzeum munkatársa, Jacob Knage Rasmussen elmondta, hogy ez az első dokumentált eset, amikor gondozás alatt álló gyerekeket használtak fel kutatási célokra az országban.



"Nem tudok hasonló kísérletről, sem Dániában, sem Skandináviában. Ez megdöbbentő információ, amely ellentmond az 1947-es Nürnbergi Kódexnek, amely a második világháború után bizonyos etikai korlátozásokat volt hivatott megállapítani az embereken végzett kísérletekre vonatkozóan" - jelentette ki Rasmussen.