Koronavírus-járvány

Ukrajnában áldozatokat követelő tűz ütött ki egy kórház intenzív osztályán

Hárman életüket vesztették, miután tűz ütött ki egy koronavírusos betegek ápolására kijelölt nyugat-ukrajnai kórház intenzív osztályán - hozták nyilvánosságra szerdán ukrajnai hírportálok a hatóságok közlései alapján.



A baleset az Ivano-Frankivszk megyében lévő Kosziv központi járási kórházában történt kedd este. Egy elhunyt Covid-beteg ágyánál a kórház egyik alkalmazottja a hagyományokhoz híven emlékgyertyát gyújtott. Az osztályon azonban egyszerre öt oxigénkoncentrátor működött, amelytől telítetté vált a levegő oxigénnel. A gyertya lángja az oxigéndús levegőben belobbant, gyorsan szétterjedő tüzet okozott, meggyulladtak az orvosi berendezések, szövetek és egyéb tárgyak.



A tragédia nyomán az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat felszólította az egészségügyi intézmények vezetőit, hogy szigorúan tiltsák meg a nyílt tűz használatát az intenzív osztályokon és az oxigénellátó berendezések közelében.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Ukrajnában eddig hat betegnél azonosították a koronavírus különösen fertőző omikron variánsát. Kettőnél a fővárosban, Kijevben, szintén két betegnél Kijev megyében és egy-egy fertőzöttnél a nyugat-ukrajnai Lvivben (Lemberg), valamint a keleti országrészben lévő Dnyipróban diagnosztizálták a vírusváltozatot.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál az egészségügyi tárcára hivatkozva közölte szerdán, hogy két régió - a kelet-ukrajnai Donyeck és a romániai határnál lévő Csernyivci megye - átkerült a jelenlegi legenyhébb, sárga járványhelyzeti besorolásból az eggyel súlyosabb, narancs kategóriába. Mindkét régióban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma haladta meg a megengedett mértéket. A narancs besorolás figyelmeztető kategória a legszigorúbb vörös előtt. Ugyanazok a korlátozások érvényesek az ide sorolt régiókban, mint a sárgában, viszont a helyi hatóságok szigoríthatnak rajtuk.



Ukrajnában a tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultsági vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első dózisának felvétele is.



Kedden Oleh Nemcsinov kabinetminiszter még azt közölte, hogy december 30-tól az egész ország sárga kategóriában lesz.



Ukrajnában szerdára az eddig azonosított fertőzöttek száma 5454-gyel 3 654 690-re, az elhunytaké 307-tel 95 412-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint hétezerrel 109 398-ra csökkent. Az elmúlt napon 1153 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 542 266-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 097 232-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 4890-en kaptak. Kedden 131 129 embert oltottak be.