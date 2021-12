Koronavírus-járvány

A szlovén államfő kiállna a kötelező oltás mellett

Borut Pahor szlovén államfő kiállna a koronavírus elleni kötelező oltás bevezetése mellett, ha a szakértők azt javasolnák, és azt kérné a képviselőktől, hogy egyhangúlag támogassák az erről szóló döntést.



Az elnök a szlovén közszolgálati televíziónak adott interjújában beszélt erről kedden.



A járvány tanulsága szerinte, hogy Szlovéniának erős közegészségügyi rendszerre van szüksége. A jelenlegi rendszer alapos átalakításra szorul, ezért az egészségügy reformját a következő kormánynak prioritásként kell kezelnie - húzta alá.



"Megértem, hogy egyesek még mindig félnek az oltástól" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy aki legyőzte ezt a félelmet, az "a kor hőse".



Keddre 1813 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a fertőzés következtében 11 beteg halt meg. Kórházban 586 beteget ápolnak, közülük 201-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 248 409-en kaptak védőoltást, közülük 1 187 280-an már a második adagot is felvették.



A szomszédos, valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 4139 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben ötvenen hunytak el. Kórházban 1851 beteget ápolnak, közülük 238-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 253 137-en kaptak védőoltást, közülük 2 124 416-an már a második adagot is felvették.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a sajtónak kedden a kormány tudományos tanácsadó bizottságának ülése után úgy nyilatkozott: a koronavírus új, omikron nevű változata mindenki számára veszélyt jelent, és a kormányzat felkészült a nagy számokra. "Nem lehet arra számítani, hogy (az omikron) minket kikerül" - mondta.



Megemlítette annak lehetőségét, hogy az ötödik hullám összeér a negyedik hullámmal, amelyhez influenza-járvány is társulhat.



"Mindannyian egyetértettünk abban, mi az, ami a leginkább hiányzik, s ez pedig a nagyobb átoltottsági arány" - fogalmazott, majd ismételten oltakozásra szólította fel az állampolgárokat.