Nagy-Britannia

Felmérés: mélyponton Boris Johnson népszerűsége a Konzervatív Pártban

Miniszterelnöki pályafutásának eddigi mélypontjára süllyed Boris Johnson brit kormányfő támogatottsága saját pártján, a kormányzó Konzervatív Párton belül a kedden ismertetett legújabb felmérés szerint.



A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló befolyásos online politikai fórum és bloghonlap a párttagság körében elvégzett vizsgálat alapján közölte, hogy Johnson támogatottságának nettó egyenlege - vagyis a támogatók és a miniszterelnök tevékenységével elégedetlenek százalékos arányának különbsége - mínusz 33,8.



Ez a második hónap egymás után, amelyben a ConservativeHome negatív nettó támogatottságot mért Johnsonnak, és a mostani egyben a brit kormányfő eddigi legrosszabb népszerűségi mutatója.



Az eredmény mindemellett azt is jelenti, hogy Boris Johnson saját kormányának legnépszerűtlenebb tagja a párttagság körében.



A belső kabinet tagjai közül Johnson mellett csak Priti Patel belügyminiszter pártbeli támogatottsága jár a negatív tartományban: a ConservativeHome felmérése szerint Patel nettó népszerűségi mutatója mínusz 1,5.



A Konzervatív Párt tagjainak körében messze a legnépszerűbb kormánytisztviselő Liz Truss külügyminiszter, akinek a felmérés plusz 73,5-ös nettó elégedettségi egyenleget mutatott ki.



A mezőny élvonalában jár még mások mellett Ben Wallace védelmi miniszter (plusz 61,7), Rishi Sunak pénzügyminiszter (plusz 48,7) és Sajid Javid egészségügyi miniszter (plusz 29,0).



A ConservativeHome elemzői szerint Johnson népszerűtlenségi mélypontjának több oka is van; az egyik a Paterson-botrány.



Owen Paterson, a Konzervatív Párt volt alsóházi képviselője az elmúlt hetekben komoly lobbibotrányba keveredett, és az ellene indult parlamenti vizsgálat közepette - amelyet Johnson megpróbált megakadályozni - a múlt hónapban lemondott képviselői mandátumáról.



Választókerületében, a nyugat-angliai North Shropshire-ban - amelynek az 1830-as évek óta mindig konzervatív párti képviselője volt - a Paterson lemondása után kiírt időközi parlamenti választást a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták jelöltje, Helen Morgan nyerte. Az eredmény az utóbbi évek legnagyobb belpolitikai meglepetése Nagy-Britanniában.



Johnson körül az utóbbi hetekben több más politikai botrány is kipattant.



A legnagyobb megítélésbeli kárt valószínűleg az okozta, hogy egybehangzó minapi sajtóértesülések szerint éppen egy éve, a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt akkori szigorú korlátozások megsértésével karácsonyi partit rendeztek a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban.



Boris Johnson többször is határozottan cáfolta, hogy a Downing Street-i stáb bármilyen akkori előírást megsértett volna, de a partiról szóló értesülések makacsul tartják magukat.

Ezek az ügyek a Konzervatív Párt népszerűségét is megingatták: a legutóbbi közvélemény-kutatások rendre a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 8-9 százalékpontos támogatottsági előnyét jelzik.