Koronavírus-járvány

Az ukrán fővárosban is megjelent az omikron

Az ukrán fővárosban, Kijevben is jegyeztek már fel a koronavírus omikron variánsával megfertőződött betegeket - közölte Mikola Povoroznik, a kijevi polgármester, Vitalij Klicsko első helyettese kedden a Facebookon.



A tisztségviselő arra nem tért ki, hány betegnél azonosították ezt a variánst. Kiemelte, hogy szakértők szerint az omikron fertőzőbb, mint az Ukrajnában az utóbbi időben elterjedt delta variáns. Hozzátette ugyanakkor, hogy azok, akiket beoltottak a koronavírus ellen, könnyebben vészelik át a fertőzést.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter tíz napja hozta nyilvánosságra, hogy azonosították az első ukrán betegnél az omikron variánst. A vírusnak ezt a változatát egy olyan betegnél mutatták ki, aki előzőleg az Egyesült Arab Emírségekben járt, és ott Covid-fertőzöttekkel érintkezett. Ihor Kuzin országos tisztifőorvos pár nappal később közölte, hogy a beteg megkapta az oltásokat, és már meg is gyógyult. Ljasko közben egy múlt heti sajtótájékoztatóján nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy Ukrajnában is elterjed a vírusnak ez a variánsa.



Közben Oleh Nemcsinov kabinetminiszter a Telegram üzenetküldő portálon közölte, hogy december 30-tól az utolsó két régió, a nyugat-ukrajnai Voliny és a kelti Zaporizzsja megye is átkerül a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös besorolásból a jelenlegi legenyhébb kockázatú sárgába. Így az egész ország már sárga kategóriában lesz.



Ukrajnában keddre az eddig azonosított fertőzöttek száma 2248-cal 3 649 236-ra, az elhunytaké 134-gyel 95 105-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 2700-zal 116 603-ra csökkent. Az elmúlt napon 944 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 447 292-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 157 743-an pedig még csak az első adagot kapták meg. A harmadik oltást eddig 3198-an kapták meg. Hétfőn 46 024 embert oltottak be. A hivatalos statisztikában nincsenek adatok az ideiglenesen megszállt krími és Donyec-medencei területekről.