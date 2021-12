USA

Gallup: Joe Biden támogatottsága alacsonyabb, mint alelnökéé

Joe Biden amerikai elnök 43 százalékos támogatottsága alacsonyabb, mint alelnökéé, Kamala Harrisé - jelentette be a Gallup közvélemény-kutató intézet hétfőn.



Az amerikai elnök elfogadottsága nemcsak Kamala Harris alelnök támogatottságánál alacsonyabb, hanem a kongresszus egyik demokrata párti vezetőjénél, Chuck Schumer szenátusi frakcióvezetőénél is kisebb. Schumer munkáját a megkérdezettek 44 százaléka ismeri el.



A Gallup december 1-jén készített felmérése szerint a szövetségi kongresszus legnépszerűbb politikusa Kevin McCarthy, a republikánusok képviselőcsoportjának vezetője: a megkérdezettek 46 százaléka támogatja munkáját.



A közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 51 százaléka elutasítja a 79 éves Joe Biden eddigi tevékenységét. Kamala Harris alelnök is csak a megkérdezettek 44 százalékának körében népszerű, s 54 százalékuk elutasítja őt.



Nancy Pelosi, a 80 éves demokrata párti házelnök 40 százalékos elfogadottságot tudhat magáénak.



Alacsony a támogatottsága a Biden-kormányzat két tagjának is: Antony Blinken külügyminiszter munkájával a megkérdezettek 49 százaléka elégedett. Hasonlóképpen 49 százalékos az igazságügyi tárcát irányító Merrick Garland elfogadottsága. Garland volt az, aki a minisztérium alá tartozó Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) utasította, hogy figyeljék meg a kiskorú iskolások körében folytatott homoszexuális propaganda ellen tiltakozó - majd a kongresszus előtt is tüntető - szülőket.



Kevin McCarthy republikánus frakcióvezető mellett - az első sajtókommentárok tanúsága szerint: sokak meglepetésére - nagy népszerűségnek örvend a szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts. Az alkotmánybíróság szerepét betöltő testület vezetője, akit még George W. Bush republikánus elnök jelölt és nevezett ki, 60 százalékos támogatottságnak örvendhet.



A konzervatív főbíró után a jegybank szerepét ellátó szövetségi tartalékrendszer (Fed) elnöke, Jerome Powell a legnépszerűbb személyiség. Támogatottsága 53 százalékos.



A Gallup vizsgálta az amerikai politikai és közélet más szereplőinek elfogadottságát is. Kiderült, hogy a népszerűtlen politikusok közé tartozik Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi frakciójának vezetője (34 százalékos népszerűséggel) és Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója, akinek tevékenységét a megkérdezettek 47 százaléka utasítja el.