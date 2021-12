Koronavírus-járvány

Ukrajna továbbra sem ismeri el az orosz vakcinát

Kijev nem egyezik bele abba, hogy elismerje a szakadár területekről érkezőknek a donyecki és a luhanszki "népköztársaságok" által kiállított Covid-igazolásait és a Szputnyik V vakcinát. 2021.12.27 15:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszország azt követeli Ukrajnától, hogy ismerje el a fegyveres konfliktus sújtotta Donyec-medencei szakadár területeken beadott, koronavírus elleni orosz Szputnyik V vakcinát és az önhatalmúlag kikiáltott "népköztársaságok" által kiállított Covid-igazolásokat, Kijev viszont erre továbbra sem hajlandó - mondta el egy tévéműsorban Olekszij Aszterovics, a háromoldalú, Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló összekötő csoport ukrán küldöttségének képviselője.



Az ukrán tisztségviselő emlékeztetett: Kijev nem egyezik bele abba, hogy elismerje a szakadár területekről érkezőknek a donyecki és a luhanszki "népköztársaságok" által kiállított Covid-igazolásait és a Szputnyik V vakcinát.



Kifejtette: a szakadárok azt a feladatot kapták, hogy Oroszországot vonják ki a konfliktusból, tegyenek úgy, mintha Moszkva csupán közvetítő lenne annak rendezésében, és hitessék el, hogy Ukrajnában belső konfliktus, azaz polgárháború zajlik.



"Mi ebbe nem megyünk bele. A békés rendezés alapja az lenne, ha Moszkva elismerné, hogy részese a konfliktusnak, miként azt a civilizált világ elismeri, csak éppen Moszkva nem. Mind a minszki megállapodásokat, mind a normandiai egyezményt az Oroszországi Föderáció részvételével írták alá, és csak akkor lehet végrehajtani, ha Oroszország a konfliktus részes feleként ismeri el magát, mert a szerződések így vannak megírva" - hangsúlyozta Aszterovics.



Figyelmeztetett: a "megszálló hatóságok" az orosz vakcina és a Covid-igazolások ukrajnai elismertetésére vonatkozó követeléssel veszélyeztetik az ott élőket, akik így nem tudják átvenni a Kijev által nekik folyósított szociális támogatásokat, sem ukrán okmányokat, és nem tudnak beadatni maguknak a koronavírus ellen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott védőoltást sem.



Ukrajnában hétfőre az eddig azonosított fertőzöttek száma 1864-gyel 3 646 988-ra, az elhunytaké 133-mal 94 971-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem háromezerrel 119 278-ra csökkent. Az elmúlt napon 1053 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 414 061-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 178 476-an pedig még csak az első adagot kapták meg. A harmadik oltást eddig 2903-an vették fel. Vasárnap 29 476 embert oltottak be. A hivatalos statisztikában nincsenek adatok az ideiglenesen megszállt krími és Donyec-medencei területekről.