Szigorításokat vezettek be több német tartományban

A szövetségi kormány szerint elkerülhetetlen, hogy a minden korábbinál ragályosabb omikron variáns szétterjedésével elinduljon a koronavírus-járvány ötödik hulláma. 2021.12.27 13:21 MTI

Újabb járványügyi korlátozásokat vezettek be hétfőn több német tartományban, hogy akadályozzák az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) omikron nevű változatának terjedését.



A szövetségi kormány szerint elkerülhetetlen, hogy a minden korábbinál ragályosabb omikron variáns szétterjedésével elinduljon a koronavírus-járvány ötödik hulláma, amely az egyszerre megbetegedő munkavállalók nagy száma miatt akár az úgynevezett kritikus infrastruktúra - például az egészségügyi ellátórendszer, a rendőrség és az áramszolgáltatás - működését is veszélyeztetheti.



A karácsonytól számítva 1-3 héten belül várt járványhullámot azonban lehet lassítani a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, találkozások számának csökkentésével. Ezért a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása alapján legkésőbb keddtől mindenütt bevezetnek egy sor új kapcsolatkorlátozó szabályt. A többi között előírják, hogy legfeljebb tíz ember vehet részt családi eseményen vagy egyéb magánrendezvényen, akkor is, ha beoltatták magukat a SARS-CoV-2 okozta betegség (Covid-19) ellen vagy igazoltan átestek a fertőzésen. Az oltatlanokra az a már novemberben bevezetett előírás érvényes, hogy a saját háztartásuk tagjaival és legfeljebb egy további háztartás két tagjával tölthetik együtt az időt.



Több tartományban nem várták meg a keddi határidőt. A létszámkorlátozást már hétfőn bevezették egyebek mellett Alsó-Szászországban és Brandenburgban. Mecklenburg-Elő-Pomerániában bezáratták a mozikat, színházakat és az uszodákat is, az állatkertekben pedig kizárólag a szabadtéri kifutók látogathatók. Baden-Württembergben a magánrendezvényekre vonatkozó korlátozás mellett azt is elrendelte a helyi kormányzat, hogy a vendéglátóhelyek legfeljebb 22:30-ig tarthatnak nyitva.



Keddtől országszerte számos egyéb korlátozást is bevezetnek. Bezáratják például az éjszakai szórakozóhelyeket, és szilveszterkor megtiltják a gyülekezést és a tűzijátékozást közterületen.



Az omikron elleni védekezés másik fő területe az oltási kampány, mindenekelőtt az új variáns semlegesítését elősegítő emlékeztető oltások beadásának felgyorsítása. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter vasárnapi bejelentése szerint sikerült teljesíteni az első célt, vagyis azt, hogy karácsonyra elérje a harmincmilliót a beadott emlékeztető oltások száma. A következő cél a hatvanmillió, amelyet legkésőbb január végén kell elérni. Ugyancsak január végére kell 80 százalékra emelni a legalább egy adag oltással rendelkezők arányát.



A szövetségi kormány adatai szerint vasárnapig a német lakosság 73,9 százaléka - 61,4 millió ember - kapott legalább egy adag védőoltást a Covid-19 ellen. Teljes oltással a lakosság 70,8 százaléka - 58,9 millió ember - rendelkezik. Az emlékeztető oltást a lakosság 36 százaléka - 30 millió ember - kapta meg.

Az oltatlanok 21,7 millióan vannak, a lakosság 26,1 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyermekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.