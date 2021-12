Gyász

Dél-Afrikában egyhetes nemzeti gyászt tartanak Desmond Tutu halála alkalmából

A 90 éves korában elhunyt Tutu tiszteletére naponta tíz percen át szólnak majd a fokvárosi Szent György-székesegyház harangjai egészen az egyházi vezető pénteki temetéséig. 2021.12.27 12:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyhetes nemzeti gyászt tartanak Dél-Afrikában Desmond Tutu Nobel-békedíjas anglikán érsek halála alkalmából - közölte hétfőn a róla elnevezett alapítvány.



A 90 éves korában elhunyt Tutu tiszteletére naponta tíz percen át szólnak majd a fokvárosi Szent György-székesegyház harangjai egészen az egyházi vezető pénteki temetéséig. Thabo Makgoba fokvárosi érsek mindenkit arra kért, hogy amikor a harangok megszólalnak, egy percre álljon meg, és emlékezzen az érsekre.



A Dél-Afrikai Köztársaság lelkiismeretének is nevezett Desmond Tutu, Nelson Mandela barátjának tiszteletére szerdán emlékmisét tartanak a fővárosban, Pretoriában a pretoriai egyházmegye és a dél-afrikai egyházak országos tanácsának szervezésében. Csütörtök este az alapítvány "bensőséges estét" szervez Tutu barátainak részvételével. A szombati gyászmisét Thabo Makgoba érsek mutatja be.



Desmond Tutu 1984-ben kapta meg a Nobel-békedíjat a fehér fajgyűlölő apartheid-rendszer ellen folytatott erőszakmentes küzdelme elismeréséül.



Halálhírét vasárnap jelentette be Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök. Közleményében azt írta: Tutu érsek távozásával a nemzet egyben búcsút vesz egy nagyszerű dél-afrikai nemzedéktől, amely egy szabad országot hagyott maga után.



Az apartheid-ellenes küzdelem jelképeként Tutu következetesen harcolt az igazságosságért, a fehér felsőbbrendűségen alapuló rendszer megszűnése után pedig a nemzeti megbékélés mellett állt ki.