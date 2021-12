Ünnep

Ferenc pápa a családok védelmét sürgette a társadalmat uraló 'demográfiai télben'

A szülőket, az egyházat és a társadalmat is a család támogatására, védelmére, őrzésére szólította fel Ferenc pápa, aki aggodalmát fejezte a gyermektelenséghez vezető "demográfiai tél" miatt a Szent Péter térre néző ablakból mondott beszédében vasárnap.



Kijelentette, december 26. a názáreti szent család ünnepe. Jézus családja alázatos és egyszerű volt, Mária és József ugyanúgy szerette és aggódott gyermekéért mint bármelyik más édesanya és édesapa teszi - mondta.



"Azzá az emberré, aki ma vagyunk, nem a rendelkezésünkre állt anyagi javak tettek, hanem a szeretet, amit kaptunk" - fejtette ki az egyházfő. Megjegyezte, hogy talán nem mindenki születik "tökéletes, problémamentes családba, de (akárhova is szülessünk) az a mi történetünk, azok a mi gyökereink, ha kivágjuk őket, az élet kiszárad".



Ferenc pápa hozzátette, nem létezik "a szentképeken ábrázolt tökéletes szentcsalád", mivel a családi élet mindennapos kihívásokból áll váratlan problémákkal, szenvedéssel, fájdalommal. Megoldásként egymás meghallgatását, megértését szorgalmazta, párbeszédet a mobiltelefonokkal való elszigetelődés helyett, hangoztatva, hogy a családoknak szembe kell szállni az "egó diktatúrájával".



Arra kérte a szülőket, gyerekeket, egyházat és a civil társadalmat, hogy támogassák, védjék és őrizzék a családot.



Az Úrangyala-imádság után Ferenc pápa bejelentette, hogy karácsonyi ajándékként levelet írt a házasokhoz a járvány miatt korábban elmaradt, jövő nyáron esedékes Családok Világtalálkozója alkalmából. A pápai dokumentumot a Vatikán vasárnap közölte.



Az egyházfő aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Olaszországot és számos más országot a "demográfiai tél uralja". Úgy tűnik, hogy sokan inkább gyermek nélkül élnek, sok pár inkább gyermektelen marad, vagy csak egy gyermeket vállal, "ez tragédia" - jelentette ki Ferenc pápa.



"Tegyünk meg mindent, hogy tudatosan legyőzzük ezt a demográfiai telet, amely családjaink, hazánk, jövőnk ellen hat" - mondta.



Tavaly a pandémia első hullámaiban Ferenc pápa hívők nélkül, interneten közvetítette beszédét, a Vatikán teljesen üres volt a kijárási korlátozások miatt. Az idei karácsonykor nyitva volt a Szent Péter tér, az esős idő ellenére ismét több ezren hallgatták a pápának az apostoli paloták térre néző ablakából mondott beszédét.



Nem marad el Rómában a magyarok karácsonyi miséje sem december 26-án, amelyet éppen a vértanú Szent Istvánról elnevezett templomban a kecskeméti főegyházmegyéből Jávorka Lajos atya a Fokoláré mozgalom Rómában szolgáló papja mutat be a magyar közösségnek.