Egy hét alatt 85 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma Izraelben

2021.12.26 13:25 MTI

A szombati ünnepnapon a szokásosnál sokkal kevesebb, közel 37 ezer teszt elvégzésével 760 újabb izraeli bizonyult vírushordozónak, és október óta először két százalék fölé emelkedett a pozitív tesztek aránya.



A fertőzési ráta vasárnap 1,41 az egészségügyi minisztérium honlapja szerint, vagyis 100 fertőzött 141-nek adja át a vírust. Eran Szegal professzor, a Weizmann tudományos intézet biológiai statisztikusa a ynetnek elmondta, hogy ha különválasztják az omikron változat eseteit, akkor az Omikronnál 3-nál is magasabb adatot mértek az elmúlt tíz nap alapján, vagyis minden új omikronnal fertőzött legalább három másiknak adta át a vírusnak ezt a korábbiaknál sokkal fertőzőbb változatát.



A statisztikus azt jósolta, hogy két héten belül eléri a tízezret a naponta regisztrált új fertőzések száma, és a járvány megjelenése óta ebben a hullámban fertőződnek majd meg a legnagyobb valószínűséggel az emberek.



Ismét emelkedni kezdett az izraeli kórházakban ápolt Covid-betegek száma, jelenleg a 154 kórházi ellátást igénylő eset közül 98-an vannak súlyos állapotban, és 39-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. A kritikus állapotban lévők túlnyomó többsége, 82,5 százaléka, közülük a 60 év alattiak 96 százaléka teljes mértékben oltatlan a koronavírus ellen.



Pénteken 379, szombaton pedig 141 Izraelbe érkezőnél mutatták ki a vírust. Az Egyesült Államokból 135-en vitték el Izraelbe a fertőzést, az Egyesült Arab Emírségekből 60-an, Törökországból 59-en, Franciaországból 40-en, Magyarországról 30-an, az Egyesült Királyságból 21-en, Szaúd-Arábiából pedig hatan. Számos más országból is érkeztek csekélyebb számban vírushordozók, akiket a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren bevezetett szigorú teszteléssel kiszűrtek.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 364 289 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 11 894 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, többségük tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetei vannak.



Izraelben tavaly december vége óta 6 502 720, ötévesnél idősebb személyt - az ország lakosságának 69,93 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 191 735-en, a lakosság 45,08 százaléka már három oltást kapott.



A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8242-en, az utóbbi hét napban öten haltak meg Izraelben.