Németország-belpolitika

A kendertermesztés felfutására számít az új német mezőgazdasági miniszter

A kendertermesztés németországi felfutásával jár majd a kannabisz legalizálása az új német szövetségi kormány mezőgazdasági minisztere szerint. 2021.12.26 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Cem Özdemir egy vasárnapi interjúban elmondta, hogy sok gazda "startra készen" várja, hogy a szövetségi parlament (Bundestag) meghozza a kannabisz legális és ellenőrzött értékesítéséről szóló törvényt.



Amint elfogadja a parlament az egészségügyi minisztérium által elkészítendő javaslatot, "a német mezőgazdaság is termeszteni fogja ezt a haszonnövényt, és ezt nem tilthatja meg többé a Kereszténydemokrata Unió (CDU)" - utalt a Zöldek politikusa a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban arra, hogy a 16 évi kormányzás után ellenzékbe szorult CDU és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) mereven ellenzi a kannabisz legalizálását.



A Német Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) december elején hivatalba lépett kormányának programja szerint a kannabiszt a felnőttek számára szabadon fogyasztható élvezeti szerré kell tenni, és ki kell terjeszteni az ártalomcsökkentő programokat, szolgáltatásokat.



A CDU/CSU mellett számos szakértő is ellenzi a tervet, és a rendőrségnél működő szakszervezetek is kételyüket hangoztatták.



Cem Özdemir szerint viszont nincs ok a felnőttekre vonatkozó tiltás fenntartására. Kiemelte, hogy az engedélyezés nem egyenlő a kannabisz féktelen fogyasztásának ösztönzésével. Mint mondta, örül, hogy "végre véget ér a kannabisz tiltásának őrülete", de ettől még "senkinek sem kell szétszívnia az agyát".



Kifejtette, hogy állami felügyelet alatt működő piacot építenek ki, amelyen csak az engedéllyel rendelkező üzletek értékesíthetik az élvezeti szert. Ezekbe az üzletekbe 18 éven felüliek léphetnek majd be. A reform révén a fogyasztók nem kényszerülnek arra, hogy illegálisan tevékenykedő kereskedőktől vásároljanak, méghozzá olyan terméket, amelynek nem ismerik az összetevőit és a mellékhatásait.



A legalizálás így "erősíti a fiatalok és a fogyasztók védelmét, és tehermentesíti a rendőrségünket, amely a kemény drogok feketepiacára összpontosíthat" - mondta a német miniszter.