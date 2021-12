Jog

A tálibok megtiltották a zenélést az autókban

Afganisztán utcái sokkal csendesebbek lesznek. A tálibok betiltották a zenelejátszást az autókban, ami egy újabb tiltás, amelyet a csoport vezetett be, mióta augusztusban átvették a hatalmat az országban.



Az afgán sofőrök írásos ajánlást kaptak, hogy ne zenéljenek az autójukban, és csak akkor fogadjanak nőket utasnak, ha hidzsábot viselnek.



A tálibok erkölcsterjesztésért és a bűnmegelőzésért felelős minisztériuma, amely az iszlám törvények végrehajtásáért felelős az országban, szombaton megerősítette az új korlátozásokat egy kabuli helyi hírügynökségnek.



A műsorszolgáltató egy fotót is közzétett a Twitteren a sofőröknek kiadott értesítésről.



A tálibok számos korlátozást vezettek be a mindennapi életben, mióta hetek alatt végigsöpörtek az országon, és öt hónappal ezelőtt elfoglalták Kabult, kihasználva az amerikai erők két évtizedes afganisztáni jelenlétüket követő kivonulását.



November végén a csoport bejelentette, hogy a nők többé nem szerepelhetnek tévéjátékokban, miközben a női újságírók és műsorvezetők számára is előírta, hogy a képernyőn fejkendőt viseljenek.



Az egyik kiemelkedő lépés egy, e hónap elején kiadott rendelet, amely betiltotta a kényszerházasságot Afganisztánban, mondván, hogy a nőket nem szabad "tulajdonként" kezelni, és nem lehet feleségül venni őket a nő beleegyezése nélkül.



A nemzetközi közösség azonban továbbra is aggályosnak tartja, hogy a tálibok alatt hogyan fogják fenntartani a nők munkához és oktatáshoz való jogát.

طالبانو په موټرو کې د موسیقۍ په غږولو بندیز لګولی.

د اسلامي امارت د امربالمعروف وزارت ویاند کابل نیوز ته ومنله، چې ټولو موټرچلوونکو ته یې په لیکلې بڼه سپارښتنه کړې، څو موټرو کې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي او له حجاب پرته ښځې پورته نه کړي. pic.twitter.com/syBrKOcIdG — KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 25, 2021