Koronavírus-járvány

A Covid szándékos elkapása 5 év svájci börtönbüntetést vonhat maga után

A Covid-19 vírussal szándékosan megfertőződni a természetes immunitás megszerzése érdekében potenciálisan bűncselekménynek minősül, ami hosszú börtönbüntetést vonhat maga után - közölte a svájci szövetségi közegészségügyi hivatal a fertőzéses bulik emelkedésére reagálva.



Azokat a híreket követően, amelyek szerint egyes oltásszkeptikusok Covid-19 partikat szerveztek, hogy oltási útlevélszerű igazolást kapjanak a természetes úton fertőzöttek és gyógyultak, a svájci hatóság (FOPH) arra figyelmeztetett, hogy a vírus szándékos terjesztése akár öt év börtönbüntetést is vonhat maga után - közölte a Radio Télévision Suisse közszolgálati televízió.



Bár a jelentés nem idézett konkrét törvényeket, a szigorú tilalom oka állítólag az, hogy a Covid-19 célzott elkapásával az emberek növelik a vírus másokra való továbbterjedésének kockázatát, ami potenciálisan növelheti a kórházi kezelések és a halálesetek számát.



Neuchâtel kanton orvosa, Claude-François Robert egy szerdai interjúban "határozottan az önfertőzéstől" óvott, azt állítva, hogy "a természetes fertőzéssel semmit sem lehet megfékezni", és hogy "tízszer nagyobb a szívizomgyulladás kockázata a természetes fertőzés által, mint a vakcina által". A vakcina "biztonságos termék", biztosította a szkeptikusokat.



Svájc a múlt héten kijelentette, hogy december 20-tól csak a beoltott emberek és a Covid-19-ből nemrég felépült személyek látogathatják az éttermeket, bárokat és más beltéri létesítményeket.



A kormány azt állította, hogy a korlátozások célja "a nem beoltott emberek fertőzésveszélyének csökkentése, mivel ők is nagyobb eséllyel adják tovább a vírust és lesznek súlyosan betegek".



A lépés azonban a jelek szerint visszafelé sült el, állítólag a fertőzéses bulik növekedéséhez vezetett, így a be nem oltottak részt vehetnek a normális életben. A The Local szerint a friss fertőzési bizonyítványra vágyó oltásszkeptikusok a közösségi médiaplatformokon szerveződtek, "fertőzött embereket keresve, akik átadhatják nekik a vírust".