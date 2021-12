Koronavírus-járvány

Újabb korlátozásokat vezetnek be Szlovéniában

Újabb járványügyi korlátozásokat vezetnek be Szlovéniában az új típusú koronavírus omikron nevű változata miatt - közölte a ljubljanai kormány csütörtökön.



Nyilvános és sporteseményeken védettségi igazolással is legfeljebb 750-en vehetnek részt. Azoknak, akik nincsenek beoltva vagy nem estek át a fertőzésen, 24 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszttel vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel kell rendelkezniük. Ez a szolgálatások igénybevételére is vonatkozik.



Szilveszterkor tilos lesz a szabadtéri gyülekezés. A vendéglátóhelyek nyitva tartását újévre virradóra nem korlátozzák, de a vendégeknek - függetlenül attól, rendelkeznek-e Covid-igazolvánnyal -, belépéskor 12 óránál nem régebbi negatív vírustesztet kell felmutatniuk.



A rendelet az ünnepi időszakra azt is előírja, hogy a családi összejöveteleken legfeljebb három háztartás tagjai vehetnek részt. Javasolják, hogy előtte valamennyi, hat éven felüli személy tesztelje magát.



Csütörtökre 1124 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és a fertőzés következtében tíz beteg halt meg. Kórházban 624 beteget ápolnak, közülük 266-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 245 897-en kaptak védőoltást, közülük 1 183 969-en már a második adagot is felvették.



Szlovéniában bár csökken a napi új fertőzöttek száma, a szakértők arra számítanak, hogy az omikron variáns megjelenése januárban újabb, ötödik hullámot hozhat magával.



A szomszédos, valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 3831 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 53-an hunytak el. Kórházban 1981 beteget ápolnak, közülük 266-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 249 190-en kaptak védőoltást, közülük 2 112 745-en már a második adagot is felvették.



Az országban a legtöbb városban lesznek szabadtéri szilveszteri programok. A válságstáb engedélyezte a vendéglátóhelyek nyitva tartásának meghosszabbítását is szenteste és szilveszter éjszaka. A szállodák, éttermek és kávézók a jelenlegi éjfél helyett hajnali két óráig lehetnek nyitva.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter ezt azzal magyarázta, hogy az országban lassult a járvány terjedése. Ezzel azonban nem értenek egyet a szakemberek. Az elmúlt két hétben a fertőződések százezer lakosra vetített száma 1066 volt, a pozitív tesztek aránya 34 százalék és naponta átlagban ötvenen halnak meg a Covid-betegség szövődményeiben - hangoztatták, megjegyezve, hogy bár valóban csökkent a kórházak leterheltsége, ezek a számok még mindig nagyon magasak.