Energia

Belgium lekapcsolhatja atomerőműveit 2025-ig

A belga kormány megerősítette azt a korábbi döntést, amely szerint 2025-ig fokozatosan lekapcsolják az országban működő atomerőműveket, miközben fenntartják a kutatásokat és befektetéseket az új atomenergia-technológiákba - jelentette be csütörtökön Alexander De Croo miniszterelnök.



A 2003-ben hozott eredeti kormánydöntés értelmében 2025-ig bezárják az összes nukleáris reaktort az országban. A jogszabály szerint 40 évi használat után minden reaktort végleg le kell állítani, újakat pedig tilos építeni.



Alexander De Croo csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte: a jelenlegi, hétpárti belga kormánykoalíció döntése értelmében négy éven belül bezárhatják a belgiumi atomerőműveket.



"Olyan megállapodás született, amelyben a biztonság központi jelentőségű. Az általunk választott forgatókönyv biztonságos a vállalatok és hazánk számára is" - fogalmazott a miniszterelnök a La Libre Belgique című, francia nyelvű napilap jelentése szerint.



Közölte ugyanakkor: noha az ország bezárja atomerőműveit, "nem zárja be kapuit az atomenergia új generációi előtt". Belgium legkevesebb 100 millió eurót (mintegy 36 milliárd forintot) fektet a jövő atomenergiájának kutatásába, különös tekintettel a kisebb moduláris reaktorokra (SMR). Hangsúlyozta: Belgiumnak meg kell határoznia, hogyan pótolja az energiahiányt. A különféle kapacitások feltárásának célja a hét belgiumi atomerőművi blokk kompenzálása - hangoztatta.



A belga miniszterelnök tájékoztatása szerint a kormány új energiatörvényt tervez elfogadni, amelynek célja a kibocsátássemlegesség elérése, majd megtartása 2050 után is.



A napilap beszámolója szerint végleges döntés március 18-án születhet az atomenergia fokozatos megszüntetéséről 2025-ig, az energiabiztonságért felelős belga ügynökség ugyanis akkor mutatja be az energiabiztonság hosszú távú szavatolásáról szóló jelentését. Az energiaellátás biztosításának egyik kulcsfontosságú feltétele a Brüsszel közelében fekvő vilvoordei gáztüzelésű erőmű üzemelési engedélyének március 15-re tervezett megadása - közölték.



Belgium két atomerőművében hét reaktor működik. A francia tulajdonú Engie áramszolgáltató az ország keleti felében, Tihange mellett, valamint Észak-Belgiumban, Doel közelében üzemeltet erőműveket. Korábbi tervek szerint a doeli 3-as blokkot 2022-ben, a tihange-i 2-es blokkot 2023-ban tervezik végleg leállítani, a többi reaktort pedig 2025-ben kapcsolnák le.



Az erőműveket a francia Engie energiaszolgáltató üzemelteti. A nukleáris energia jelenleg Belgium energiaellátásnak mintegy 40 százalékát biztosítja.