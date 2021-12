Koronavírus-járvány

Ukrajnában engedélyezték az egészségügyi dolgozóknak a harmadik oltás felvételét

Ukrajnában az egészségügyi minisztérium engedélyezte a koronavírus elleni harmadik, emlékeztető oltás felvételét az egészségügyi alkalmazottaknak és a bentlakásos intézményekben dolgozóknak - hozták nyilvánosságra csütörtökön hírportálok a tárca közleményére hivatkozva.



Korábban a kormányzat csak az egészségügyi szempontból veszélyeztetettek számára engedélyezte a harmadik dózis felvételét. December 17-én kezdték el az emlékeztető oltások beadását azoknak, akiknek az immunrendszere kevésbé képes védekezni a vírussal szemben. Közéjük tartoznak a HIV-fertőzöttek, a daganatos betegek, azok, akik szervátültetésen estek át, valamint az immunhiányos betegségben szenvedők.



A védőoltás harmadik adagját leghamarabb fél évvel a második adag beadása után vehetik fel Pfizer- vagy Moderna-oltóanyagból, függetlenül attól, hogy korábban milyen vakcinát kaptak.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a járvány mostani hulláma már elvonulóban van Ukrajnában. A következő hullám a tanács előrejelzése szerint február 10-15. körül várható, ez ugyanakkor függ a lakosság átoltottságától is - tette hozzá.



A pénzügyminisztérium sajtószolgálata közzétette, hogy 2021. januárjától november végéig 34,7 milliárd hrivnyát (mintegy 415 milliárd forintot) költöttek a koronavírus-járvány elleni küzdelemre az állami költségvetésben az idei évre előirányzott 43,7 milliárd hrivnyából (körülbelül 523 milliárd forint). Ennek legnagyobb része, 17,8 milliárd hrivnya (213 milliárd forint) a Covid-betegek sürgősségi és fekvőbeteg-ellátására, valamint a lakosság beoltására ment el. Az országos egészségügyi szolgálat közlése szerint ezen időszak alatt 709 000 fertőzött szorult kórházi kezelésre. Oltóanyag-vásárlásra az ukrán állam 9,8 milliárd hrivnyát (117,3 milliárd forintot) költött, míg nemzetközi partnerektől az ország ingyenesen 11,2 millió adag vakcinát kapott.



Ukrajnában csütörtökre az eddig azonosított fertőzöttek száma 7312-vel 3 630 391-re, az elhunytaké 275-tel 94 184-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 9500-zal 142 787-re csökkent. Az elmúlt napon 1691 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 219 547-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 280 973-an pedig még csak az első adagot kapták meg. A harmadik, emlékeztető oltást eddig 596-an kapták meg. Szerdán 117 443 embert oltottak be. A hivatalos statisztikában nincsenek adatok az ideiglenesen megszállt krími és Donyec-medencei területekről.