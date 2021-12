Koronavírus-járvány

Fertőzési és oltásrekord az Egyesült Királyságban, csökken a halálozások száma

2021.12.23

Rekordot döntött ugyanakkor a koronavírus elleni oltás egy nap alatt beadott harmadik, hatáserősítő dózisainak száma is.



A brit egészségügyi minisztérium szerdai beszámolója szerint továbbra is csökken a Covid-19 betegség okozta halálozások száma, a kórházi kezelést igénylő megbetegedéseké pedig gyakorlatilag stagnál.



A szaktárca este ismertetett adatai szerint az elmúlt 24 órában országszerte 106 122 új koronavírus-fertőződést szűrtek ki.



Ez eddig a legmagasabb, tesztekkel igazolt napi fertőződési szám, bár szakértők visszamenőleges modellszámításai szerint tavaly tavasszal, a járvány elhatalmasodásának idején - amikor még igen szűkös volt a tesztelési kapacitás - valószínűleg szintén meghaladta a százezret a napi fertőződések száma.



A minisztérium szerdai kimutatása szerint az utóbbi egy napban csaknem 1,5 millió, az elmúlt egy hétben 10,7 millió koronavírustesztet végeztek az Egyesült Királyságban.



A heti tesztelési szám 22,6 százalékkal, csaknem kétmillióval haladta meg az előző egyheti időszakban elvégzett szűrésekét.



A brit koronavírus-járvány tavaly tavaszi kezdetének időpontjában nem érte el a húszezret a napi szűrési kapacitás.



Az egészségügyi minisztérium szerdai ismertetése szerint az elmúlt egy napban 140-en, a szerda este zárult egyheti időszakban 783-an haltak meg országszerte a koronavírus-fertőződés okozta Covid-19 betegségben.



A halálozások heti száma 22-vel, 2,7 százalékkal volt kevesebb, mint a megelőző egy hétben.



Covid-19 betegség miatt az elmúlt egy napban 813, az elmúlt egy hétben 6147 pácienst vettek fel a brit kórházak.



A kórházban ápolt Covid-betegek száma egy hét alatt 2,3 százalékkal emelkedett, vagyis a növekedés üteme messze elmarad az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőződésekétől, amely az elmúlt héten 58,9 százalékkal nőtt.



A brit egészségügyi hatóságok a korábbi variánsoknál valószínűleg számottevően gyorsabban terjedő omikron vírusváltozat feltűnése óta - a szűrési kampány mellett - rendkívüli mértékben felgyorsították a koronavírus elleni oltások harmadik, emlékeztető és hatáserősítő adagjának beadási kampányát is.



A brit egészségügyi minisztérium szerda esti beszámolója szerint az elmúlt 24 órában a harmadik vakcinadózisokból csaknem 970 ezret adtak be országszerte.



Ez az eddigi napi oltási rekord az Egyesült Királyságban, és ezzel meghaladta a 30,8 milliót azoknak a felnőtteknek a száma, akik már megkapták a harmadik oltási dózist.



A brit felnőtt lakosság 53,6 százaléka részesült már három oltási adagban.



Az első dózist a 12 éven felüli lakosság 89,7 százaléka, a másodikat 82 százalék kapta meg szerda estig.



Mindez azt jelenti, hogy közelít a 130 millióhoz az első, a második és a harmadik oltási adagokból eddig beadott dózisok együttes száma az Egyesült Királyságban.

A brit kormány tervei alapján az omikron variáns terjedésének megfékezése érdekében az eredeti, január végi határidő előtt egy hónappal, már december végéig minden 18 évnél idősebb angliai lakos számára lehetővé válik a harmadik oltási dózis beadatása.