Energiaválság

Németország a lehető legrosszabbkor száll ki az atomenergiából

A jelenlegi áramárak Európa-szerte rekordmagasak, és Németország várhatóan még két évtizedig a drága gázra és szénre támaszkodik, mielőtt ezek is kivezetésre kerülnek. 2021.12.22 13:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Németország arra készül, hogy 2021 vége előtt bezárja atomreaktorainak közel felét. A leállítások óriási terhet rónak az európai villamosenergia-hálózatokra minden idők egyik legsúlyosabb energiaválságával szemben. Az ország atomerőműveinek felszámolása keretében Berlin leállítja Grohnde, Gundremmingen C és Brokdorf erőműveit, így már csak három reaktor marad, amelyeket szintén lekapcsolnak a jövő év végéig. 2011-ben a német hatóságok a japán fukusimai katasztrófa és az évek óta tartó atomellenes tüntetések nyomán elrendelték 17 reaktoruk közül nyolc azonnali leállítását. Németország akkor azt ígérte, hogy 2022-ig fokozatosan leállítja az atomerőműveket. Akkoriban az ország vezető szerepet játszott a megújuló energiaforrások terén, de a politikai váltás miatt az ország még inkább a szén- és lignittermelésre szorult az elektromos energia előállítása terén. Az ország lemaradt a nettó nulla százalékos kibocsátásért folytatott versenyben, mivel jelentős engedményeket tett a szélerőművek ellen tiltakozóknak, a szénlobbinak és az autógyártóknak. Az ország az előrejelzések szerint 2038-ra az összes széntüzelésű erőművet leállítja, a ligniterőművek pedig 2024-re csaknem 16%-kal csökkennek. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a magas szén-dioxid-árak és a megújuló energiaforrások elterjedése addigra "erősen" csökkenteni fogja a német széntermelést. A fennmaradó atomreaktorok bezárásával várhatóan megszűnik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia egyik fő forrása egy olyan országban, ahol a kibocsátások egyre nőnek. Mindez a koronavírus világjárvány kezdeti hatásait követő, világszerte megnövekedett kereslet miatt az energiaellátás legújabb megszorítása mellett történik. "Tisztán a kibocsátás szempontjából mindig is megkérdőjelezhető ötlet volt a német atomerőművek leállítása, mielőtt az erőművek elérnék élettartamuk végét" - idézte Hanns Koenig, az Aurora Energy Research megbízásos projektekért felelős vezetője a Bloombergnek nyilatkozva. Bár a leállásokról már évek óta tudtak, és nem valószínűsítették az árak megugrását, a négy gigawatt alapterhelési teljesítmény megszüntetése rávilágít a németországi pufferkapacitások fogyatkozó tartalékára. Ezért a 2022-ben szállított villamos energia ára idén több mint ötszörösére emelkedett. A jelenlegi áramárak Európa-szerte rekordmagasak, és Németország várhatóan még két évtizedig a drága gázra és szénre támaszkodik, mielőtt ezek is kivezetésre kerülnek. A fosszilis tüzelőanyagokra való növekvő támaszkodás elkerülhetetlenül tovább növeli a kibocsátást, nemcsak Németországban. Más európai országoknak is növelniük kellett a széntüzelésű energiatermelést az elmúlt hónapokban, mivel a gázellátás nem tudta kielégíteni a megélénkülő keresletet, a szélenergia-termelés pedig elmaradt. Ugyanakkor az atomerőművek további fenntartása nem opció, mivel a lépés több százmillió eurós beruházást igényelne Koenig szerint.