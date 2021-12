Jog

Félmilliárd fontot ítélt meg a dubaji uralkodó volt feleségének a londoni felsőbíróság

Haja hercegnő 2019-ben menekült a két gyermekkel Dubajból Londonba, nem sokkal azután, hogy férje elraboltatta és akaratuk ellenére Dubajba vitette két másik, felnőtt gyermeküket. 2021.12.21 16:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint félmilliárd fontot ítélt meg különböző támogatások és költségtérítések formájában a londoni felsőbíróság a dubaji uralkodó volt feleségének. Az összeget Mohamed bin Rasíd al-Maktúm dubaji emír köteles kifizetni Haja bint al-Husszein hercegnőnek, aki két gyermekükkel Londonban él.



A kedden nyilvánosságra hozott végzés szerint a 47 éves hercegnő - Husszein néhai jordániai király leánya, II. Abdallah jelenlegi jordániai uralkodó féltestvére - összesen csaknem 554 millió fontra (240 milliárd forintra) jogosult férje vagyonából.



Londoni jogi szakértők egybehangzó véleménye szerint ez minden idők legdrágább olyan válási ügye, amelyben brit bíróság döntött a vagyonmegosztásról.



A londoni felsőbíróság végzése szerint a 72 esztendős Maktúm sejknek február végéig egy összegben 251,1 millió fontot (csaknem 110 milliárd forintot) kell átutalnia volt felesége számlájára.



Mindemellett további 290 millió font banki garanciavállalást kell aláírnia arra, hogy édesanyjukkal Londonban élő két gyermeke - egy 14 éves leány és egy 9 éves fiú - biztosan hozzájusson a nekik megítélt évi 5,6 millió font juttatáshoz.



Az emírnek ezen felül külön 3,04 millió fontot kell letétbe helyeznie gyermekei oktatási költségeire, és rendeznie kell egy 9,6 millió fontnyi tartozást is, amelynek zömét a 2019 óta elmaradt tartásdíj teszi ki.



Haja hercegnő 2019-ben menekült a két gyermekkel Dubajból Londonba, nem sokkal azután, hogy férje elraboltatta és akaratuk ellenére Dubajba vitette két másik, felnőtt gyermeküket, Latifa és Samsza hercegnőket.



Maktúm sejk folyamatosan tagadja, hogy elraboltatta volna saját gyermekeit, de a londoni felsőbíróság már egy tavalyi végzésben kimondta, hogy a hercegnők elrablásának vádja minden valószínűség szerint igaz.



Haja bint al-Husszein hercegnő a londoni bíróság elé terjesztett keresetében felfedte azt is, hogy mióta Nagy-Britanniában él, folyamatosan kapja a fenyegető üzeneteket.



A londoni felsőbíróság az idén hivatalos végzésben kimondta, hogy Maktúm sejk egy kémszoftver felhasználásával feltörette volt feleségének, valamint Haja hercegnő testőreinek és Fiona Shackleton londoni sztárügyvéd vezette jogi stábjának telefonjait.



Fiona Shackleton mások mellett Károly brit trónörököst is képviselte a néhai Diana hercegnővel 1996-ban megvívott válási csatában, 2008-ban pedig Sir Paul McCartney ügyvédje volt a Beatles egykori basszusgitáros-dalszerzője és második felesége, Heather Mills válóperében.



A londoni felsőbíróság kedden ismertetett végzése szerint Haja hercegnő és a vele Londonban élő két gyermek fenyegetettsége egyértelmű és folyamatos. A határozatban megállapított vagyonmegosztás alapján éppen ezért gondoskodni kell annak finanszírozásáról is, hogy a hercegnő és a gyerekek utaztatásához mindig álljanak rendelkezésre páncélozott járművek.