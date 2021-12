Koronavírus-járvány

Megvan a második haláleset a Pfizer COVID-19 vakcinájával összefüggésben

Az új-zélandi hatóságok közölték, hogy egy 26 éves férfi halálát a Pfizer COVID-19 vakcinájával hozták összefüggésbe, miután az illetőnél az első adag beadása után myocarditist, a szívizom ritka gyulladását tapasztalták – írta a Reuters.



Ez a második olyan haláleset Új-Zélandon, amely a vakcina ismert, de ritka mellékhatásához kapcsolódik, miután az egészségügyi hatóságok augusztusban arról számoltak be, hogy egy nő meghalt az oltások beadása után.



"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a bizottság úgy ítélte meg, hogy a szívizomgyulladás valószínűleg az oltás miatt alakult ki ennél az egyénnél" - áll a COVID-19 vakcina független biztonsági ellenőrző bizottság közleményében.



A férfi, aki az első adag beadását követő két héten belül meghalt, nem kért orvosi tanácsot vagy kezelést a tünetei miatt. A myocarditis a szívizom gyulladása, amely korlátozhatja a szerv vérpumpáló képességét, és rendellenes változásokat okozhat a szívritmusban.



A Pfizer szóvivője elmondta, hogy a vállalat tudomást szerzett az új-zélandi halálesetről, figyelemmel kíséri az összes lehetséges mellékhatásról szóló jelentést, és továbbra is úgy véli, hogy a vakcina előny-kockázat profilja pozitív.



Az új-zélandi oltóanyag-biztonsági bizottság azt is közölte, hogy két másik ember, köztük egy 13 éves, az oltás beadását követően lehetséges szívizomgyulladásban halt meg. A gyermek halálának a vakcinával való összefüggésbe hozása előtt még további részletekre van szükség, míg egy 60-as éveiben járó férfi halála valószínűleg nem függ össze a vakcinával - közölte a testület.



A ritka mellékhatások ellenére a vakcinabiztonsági bizottság szerint a védőoltás előnyei messze felülmúlják a kockázatokat.