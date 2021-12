Koronavírus-járvány

Az EMA forgalmazásra ajánlotta a Novavax koronavírus elleni vakcináját

Ez az ötödik vakcina, amely az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség szerint hatékony a SARS-CoV-2 koronavírus ellen. 2021.12.20 16:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) feltételes forgalomba hozatali engedély kiadását javasolta hétfőn az Európai Unióban a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Nuvaxovid nevű oltóanyagnak.



Ez az ötödik vakcina, amely az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség szerint hatékony a SARS-CoV-2 koronavírus ellen.



Az uniós ügynökség közleményében az áll: az EMA a Novavax NVX-CoV2373 kódjelű, Nuvaxovid névre keresztelt vakcinája feltételes forgalomba hozatali engedélyének megadását javasolja koronavírus-fertőzés megelőzésére 18 éves kortól.



Alapos értékelést követően az EMA Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) arra a következtetésre jutott, hogy a vakcinára vonatkozó adatok megbízhatóak, és megfelelnek a hatásosságra, a biztonságra és a minőségre vonatkozó uniós kritériumoknak. A vizsgálatok eredményei a Nuvaxovid vakcina 90 százalékos hatásosságát mutatták.



Közölték azt is, hogy a SARS-CoV-2 eredeti törzse és néhány variánsa, például az alfa és a béta ellen az oltóanyag szintén hatékony. Jelenleg azonban korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a vakcina hatásosságáról más vírusváltozatok, köztük az omikron esetében.



A Nuvaxovid esetében a megfigyelt mellékhatások általában enyhék vagy közepesen súlyosak, és az oltást követő néhány napon belül megszűnnek. Érzékenység, vagy fájdalom jelentkezhet az injekció beadásának helyén, fáradtság, izomfájdalom, fejfájás, általános rosszullét, ízületi fájdalom, hányinger vagy hányás fordulhat elő.



Az oltóanyagban ártalmatlanított adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt követően idegen anyagként kezeli ezt a fehérjét, és természetes védekezésként antitesteket és a fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket termel ellene. A vakcinában található adenovírus nem képes szaporodni, és nem okoz betegséget.



A Nuvaxovidot két injekcióban adják be, általában a felkar izomzatába, 3 hét különbséggel.



Az amszterdami székhelyű uniós gyógyszerügynökség ez idáig a Pfizer/BioNTech Comirnaty, az AstraZeneca Vaxzevira, a Moderna Spikevax, a Janssen, valamint a Novavax vállalatok koronavírus elleni vakcináit ajánlotta használatra. Vizsgálja a Szputnyik V, és a Sanofi vállalat Vidprevtyn nevű oltóanyagát, valamint a Sinovac és a Valneva gyógyszergyárak oltóanyagait.



Az Európai Bizottság augusztus elején hagyta jóvá az amerikai Novavax gyógyszercéggel kötött előzetes megállapodást 200 millió adag, koronavírus elleni vakcina vásárlásáról. Ennek értelmében az európai uniós tagországok kétszer 100 millió dózist vehetnek az oltóanyagból 2023-ig.



A Nuvaxovid vakcina európai uniós forgalmazását az EMA ajánlását követően az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie.