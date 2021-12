Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: fennáll a veszélye az omikron variáns elterjedésének Ukrajnában

Fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajnában is széleskörűen elterjed a koronavírus veszélyes, omikron variánsa - jelentette ki Viktor Ljasko egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatóján.



A tárcavezető a hétvégén tájékoztatott arról, hogy hivatalosan kimutatták az országban az első betegnél az omikron variánst. Ljasko szerint az új vírusváltozat tömeges elterjedését azzal lehet megakadályozni, ha minél többen mihamarabb beoltatják magukat, továbbá betartják az ajánlott óvintézkedéseket, a kötelező maszkviselést és a távolságtartást. Kiemelte, hogy a védőoltás felvétele a legfontosabb, mert megóv a súlyos szövődmények kialakulásától és a betegség halálos kimenetelétől. Különösen fontosnak nevezte a kockázati csoportokba tartozók, köztük a hatvanévesnél idősebbek és a krónikus betegségben szenvedők számára az oltás felvételét.



A miniszter elmondta, hogy jelenleg az ország 24 megyéjéből már csak kettő nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek szerint enyhíthetők a korlátozások. Ezek az ország nyugati részében lévő Voliny és a kelet-ukrajnai Zaporizzsja megye. A többi vagy már átkerült a járványhelyzet szerinti legszigorúbb, vörös besorolásból a jelenlegi legenyhébb sárgába, vagy hamarosan a kormányzat átsorolja oda - tette hozzá. Kárpátalja és a főváros, Kijev már a legenyhébb kockázatú sárga besorolásban van.



Ukrajnában a tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultsági vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első dózisának felvétele is.



Epifanyij metropolita, az egyesült, új ukrán ortodox egyház vezetője egy rádióinterjúban úgyszintén oltakozásra buzdította az ukránokat. "Az ukrán (ortodox) egyház egyértelműen kijelentette, hogy nem vagyunk a koronavírus elleni védőoltás felvétele ellen, hiszen a járvány előtt is voltak más betegségek, ezek ellen is léteztek védőoltások. Ezért egyértelmű álláspontot fogalmaztunk meg: ha ezek (az oltóanyagok) olyan gyógykészítmények, amelyeket az emberi egészség megőrzésére terveztek, akkor miért ne használjuk őket, miért ne higgyünk keringő mítoszokban" - fejtegette az egyházi vezető.



Ukrajnában hétfőre az eddig azonosított fertőzöttek száma 2536-tal 3 610 687-re, az elhunytaké 157-tel 93 262-re emelkedett. Az aktív betegek száma eközben több mint 4300-zal 178 870-re csökkent. Az elmúlt napon 1241 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 12 986 872-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 399 515-en pedig még csak az első adagot vették fel. A harmadik, ismétlő oltást eddig 92-en kapták meg. Vasárnap 36 027 embert oltottak be.