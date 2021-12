Koronavírus-járvány

Magyarország is a tiltott országok listájára került Izraelben

A koronavírus-járványban szerdától az izraeliek újabb tíz országba - köztük Magyarországra - nem utazhatnak az izraeli egészségügyi minisztérium honlapja szerint.



A minisztérium javaslata alapján a magas fertőzöttségi ráta miatt december 22-től felkerül az izraeliek utazási tiltólistájára az Egyesült Államok, Olaszország, Németország, Belgium, Magyarország, Kanada, Marokkó, Portugália, Svájc és Törökország is.



Az elmúlt napokban már felvettek a "piros" listára kilenc újabb országot, - az Egyesült Királyságot, Dániát, Franciaországot, Spanyolországot, az Egyesült Arab Emírségeket, Írországot, Norvégiát, Finnországot és Svédországot - ahová már vasárnap éjféltől tilos volt elutazni.



A Dél-afrikai Köztársaságba és az afrikai államok túlnyomó többségébe már december elején megtiltották a látogatást az izraelieknek. A "piros" országokat csak kivételes kormánybizottsági engedéllyel lehet felkeresni.



A tiltólistán szereplő államokból hazaérkező izraelieket a repülőtérről kijelölt szállodába viszik, ott kell kötelező karanténban tartózkodniuk az első, még a repülőtéren elvégzett teszteredményük megérkezéséig.



Ha ez a teszt negatív, akkor visszamehetnek az otthonukba, ahol hét napig házi karanténban kell maradniuk még akkor is, ha a védőoltás három adagjával vannak beoltva és csak az egy hét elteltével elvégzett negatív teszt után léphetnek ki az utcára. A máshonnan érkező izraeliekre háromnapos otthoni karantén vár, amely akkor ér véget, ha az ekkor elvégzett második tesztjük is negatív. Ezeket a korlátozásokat legalább december 29-ig fenntartják.



"Új helyzettel állunk szemben. Az omikronfertőzések nagy része külföldről érkezik, ezért korlátoznunk kell a vírus Izraelbe jutását, hogy időt nyerjünk, és minél több embert beolthassunk, mielőtt Izraelben is elterjedne ez a vírusváltozat" - mondta Nicán Horovic egészségügyi miniszter vasárnap a katonai rádióban.



A döntés hátterében olyan, Naftali Bennett miniszterelnök által látott adatok állnak, amelyek a járvány "jelentős kitörését" valószínűsítik Izraelben három héten belül. A hullám csúcspontja az információk alapján meghaladja majd a júniusban elkezdődött, delta variáns okozta negyedik hullámét.



Bennett a tévékben is közvetített vasárnap esti sajtótájékoztatóján bejelentette: az utazási korlátozások újabb kiterjesztésével késleltetni próbálják az ötödik fertőzési hullámot annak érdekében, hogy még előtte be lehessen oltani a gyerekeket. "Minden várakozással töltött óra pazarlás. Az első oltás után négy-öt hétig tart a gyermekek védettségének elérése" - hangsúlyozta Bennett.



A kormányfő azt javasolta a munkáltatóknak, hogy ahol csak lehet, azonnal kezdjék meg a dolgozók távmunkában való foglalkoztatását.

Az egészségügyi minisztérium vasárnap bejelentette, hogy további 40 embernél azonosították a koronavírus omikron változatát, ezzel 175-re nőtt az omikronfertőzöttek száma.



Az esetek túlnyomó többségében, 113-ban külföldről hazatérők érintettek, 31-en külföldön megfertőződöttekkel érintkeztek, 17 új vírushordozó pedig már a helyi közösségben kapta el valakitől a betegséget. A fennmaradó 14 eset eredetét még vizsgálják. Eddig csak egy súlyos állapotú, kórházi kezelést igénylő omikronfertőzött volt Izraelben, aki nem volt beoltva.



Az egészségügyi minisztérium a szokásosnál csekélyebb számú tesztelésen alapuló adatai szerint szombaton 372 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Izraelben. Vasárnap 131 beteget ápoltak kórházban, közülük 81 ember volt súlyos állapotban, 41 lélegeztetőgépen. A súlyos állapotú páciensek túlnyomó többsége 60 év feletti és oltatlan.



A koronavírus okozta betegségben tavaly február óta 8232-en, az utóbbi 7 napban 8-an haltak meg Izraelben.