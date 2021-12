Koronavírus-járvány

Ukrajnában is megjelent a vírus omikron variánsa

Ukrajnában is megjelent a koronavírus omikron variánsa - közölte Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a hétvégén a Facebookon.



A tárcavezető tájékoztatása szerint a vírusnak ezt a veszélyes változatát egy olyan betegnél mutatták ki, aki előzőleg az Egyesült Arab Emírségekben járt és ott Covid-fertőzöttekkel érintkezett. Jelenleg folyik az azonosítása azoknak, akikkel a beteg Ukrajnában kontaktusba került - tette hozzá.



Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a Világbank jóváhagyott egy 300 millió eurós hitelt Ukrajnának a gazdasági reformok elősegítésére és a koronavírus-járvány okozta veszteségek enyhítésére.



Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke közben a Telegram üzenetküldő portálon előre jelezte, hogy az újévi és a karácsonyi ünnepek alatt, azaz december végén, január elején szigorítani fognak a járványellenes intézkedéseken. Rámutatott arra, hogy az ünnepek idején hagyományosan tartanak tömegrendezvényeket Ukrajnában, vásárok, vidámparkok és korcsolyapályák nyílnak. A járvány fellángolásának megakadályozása érdekében a tömegrendezvények területei el lesznek kerítve, a bejáratoknál pedig ellenőrizni fogják a látogatók oltási, gyógyultsági igazolásait, illetve PCR-tesztjeinek eredményét - írta a képviselő. Ukrajnában a járványhelyzet szerinti legszigorúbb, vörös besorolásban lévő régiókban a tömegrendezvényeken csakis azok vehetnek részt, akik a védőoltás mindkét dózisát felvették, az enyhébb kockázatú sárga kategóriába tartozó régiókban, ehhez elegendő az oltás első adagjának felvétele. Jelenleg az ország 24 megyéjéből nyolc van vörös, a többi sárga besorolásban, utóbbiak közé tartozik Kárpátalja és a főváros, Kijev is.



Az ukrán határőrszolgálat közben arról számolt be, hogy újabb, hamis Covid-igazolásokat és PCR-teszteket terjesztő hálózatot lepleztek le, ezúttal Kárpátalján az egyik határátkelőnél. Azt, hogy pontosan hol folyt az illegális kereskedelem, nem hozták nyilvánosságra. A hálózat felderítésében közösen vett részt a határőrszolgálat csapi és lvivi (lembergi) részlege, valamint az ungvári járási rendőrkapitányság. Az előzetes információk szerint a hamis iratok darabjáért 50 eurót kértek az elkövetők.



Ukrajnában vasárnapra az eddig azonosított fertőzöttek száma 3 602-vel 3 608 151-re, az elhunytaké 176-tal 93 105-re emelkedett. Az aktív betegek száma eközben 3440-nel 183 181-re csökkent. Az elmúlt napon 2129 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.