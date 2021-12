Koronavírus-járvány

Felnőtteknek szánt Covid-19 oltóanyagot kapott egy csecsemő

Egy dél-koreai orvost állítólag bepereltek, miután egy hét hónapos csecsemőnek felnőtt Covid-19 vakcinát adott ahelyett, hogy a korának megfelelő influenza elleni oltást adta volna be, amelyet a gyermeknek amúgy meg kellett volna kapnia.



Az eset szeptember 29-én történt a Szöultól délre fekvő Seongnamban - jelentette szombaton a dél-koreai Yonhap hírügynökség az önkormányzatra hivatkozva. Az ismeretlen orvos a gyermeknek a Moderna Covid-19 vakcinából adott be egy adagot, amelyet a gyermek édesanyjának tartottak fenn.



A dél-koreai kormány a Moderna vakcinát csak 18 éves és idősebb személyekre korlátozza. A kormány azt is vizsgálja, hogy a mellékhatásokkal kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva kövesse-e más országok példáját az oltás használatának további korlátozásában. A japán egészségügyi tisztviselők például arra szólítottak fel, hogy a 30 év alatti férfiakat a Pfizer-BioNTech oltóanyagával oltsák be. Svédország, Finnország, Dánia és Norvégia szintén felfüggesztette a vakcina használatát a fiatalabb korosztályok esetében.



A szeongnam-i csecsemőt egy közeli kórházba szállították, és öt napig megfigyelés alatt tartották. A Yonhap szerint a tisztviselők szerint a gyermek "nem mutatta a mellékhatások különösebb jeleit". A csecsemő szülei azonban állítólag beperelték az orvost, kártérítést követelve a keveredés miatt.



A Pfizer már hat hónapos csecsemőkön is tesztelte Covid-19 vakcináját, de az adagok sokkal kisebbek, mint a felnőtteknek szánt dózis. Az oltást már 5 éves korú amerikai gyermekeknél is engedélyezték. Az 5-11 éves gyermekek két, egyenként 10 mikrogrammos adagot kapnak, ami egyharmada a tinédzsereknek és felnőtteknek beadott mennyiségnek.