Koronavírus-járvány

Nagyon elnézték az oltások számát Amerikában - teljes a káosz

Az amerikai járványügyi központ elszámolta a Covid-19 oltást kapott amerikaiakat, számos második adagot és emlékeztetőt első oltásként könyvelve el - közölték állami tisztviselők a Bloombergnek.



Míg a CDC adatai szerint mintegy 240 millió amerikai kapott legalább egy oltást, a statisztikák szerint csak 203 millióan vannak teljesen beoltva, ami azt jelenti, hogy 37 millió amerikai kezdte el - de nem fejezte be - az oltássorozatot.



A Bloombergnek szombaton nyilatkozó állami és helyi tisztviselők azonban "valószínűtlennek" találták ezeket a számokat, ehelyett azt sugallták, hogy a kormányzat nagymértékben tévesen rögzítette az amerikaiak oltási adatait, a második adagokat és az emlékeztető oltásokat első adagként számolta el, és így összességében túlbecsülte az oltott amerikaiak számát.



Ennek eredményeképpen a CDC statisztikáiban mind a teljesen beoltott, mind a teljesen be nem oltottakat elszámolták. A cikk szerint az állami egészségügyi hivatalok az elmúlt hónap során csendben finomították statisztikáikat abban a reményben, hogy reálisabb számokat kapjanak, ezeket az országos adatokhoz mérik, és ennek megfelelően kiigazítják, de nehéz megmondani, hogy mik a valós számok.



Nemcsak hogy minden egyes állam fenntartja a saját számait, hanem egyesek több adattárral is rendelkeznek, és minden állami egészségügyi minisztérium kap adatokat az egészségbiztosítóktól, a szövetségi programoktól és a gyógyszertáraktól. Az országos oltásbevezetés nemcsak a gyógyszertárakban és az orvosi rendelőkben zajlott, hanem pop-up helyszíneken is, ahol a tömegközlekedési intézményektől kezdve az iskolai körzetekig mindenki olyan helyeket alakított ki, ahol a lehető legtöbb oltás kerülhetett a karokba. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy sok beteg különböző helyszíneken kapta meg a második vagy emlékeztető oltást, sőt egyesek különböző márkájú oltóanyagot is kaptak - és csak egy papír oltási kártya kötötte össze a részinformációkat.



Sok állami egészségügyi tisztviselő pesszimista volt azzal kapcsolatban, hogy az országos számokat össze tudják-e egyeztetni a saját adataikkal, és megjegyezték, hogy az össze nem illő számok "nagyon megnehezítik" az "emlékeztető üzeneteink célzását".



"Nem bízunk a CDC honlapján szereplő számokban, és soha nem hivatkozunk rájuk" - mondta James Garrow, a philadelphiai közegészségügyi hivatal szóvivője a Bloombergnek. Pennsylvania állam a múlt hónapban 98,9%-ról 94,6%-ra csökkentette az egy oltást kapott felnőttekre vonatkozó becslését, és azt tervezi, hogy az év végéig újabb felülvizsgált adatokat nyújt be.



Illinois állam úgy találta, hogy mind az oltatlanokat, mind a teljesen beoltottakat elszámlálta - 540 000 fővel több, 12 évesnél idősebb oltatlan maradt, és 730 000 fő teljesen beoltott, akiket a korábbi számlálások során valahogy kihagytak.