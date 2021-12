Hadászat

India nukleáris töltetű ballisztikus rakétát tesztelt - videó

India szombaton tesztelte következő generációs, nukleáris célra alkalmas ballisztikus rakétáját. A földi telepítésű fegyvert az Indo-csendes-óceáni térségben lévő ellenséges flották elleni csapásra tervezték - közölte az ország médiája.



Az "Agni-P", más néven "Agni Prime" rakétát a kelet-indiai Odisha állam partjainál lévő kis szigetről indították.



A kilövés sikeres volt, "minden küldetési célt nagy pontossággal teljesített" - áll az indiai védelmi minisztérium közleményében.



A rakétát, amely 1000 km és 2000 km közötti hatótávolságú célpontok ellen képes csapást mérni, először júniusban lőtték ki próbaképpen. A médiajelentések szerint a rakéta az Indo-csendes-óceáni térségben lévő ellenséges flották ellen is bevethető, és kisebb hatóerejű nukleáris robbanófejet hordoz.



Azt is mondták, hogy az Agni-P vasúti és közúti járművekről is indítható.