Járvány

Véget ért a 13. ebolajárvány Kongóban

Véget ért a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén október elején kitört, az afrikai ország történetében immár tizenharmadik ebolajárvány - jelentette be csütörtökön a kongói egészségügyi minisztérium.



A járvány legutóbbi hulláma Észak-Kivu tartományban ütötte fel a fejét. Tizenegy ember fertőződött meg, hatan közülük elhunytak a kórban.



Matshidiso Moeti, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai regionális igazgatója szerint a kongói egészségügyi hatóságoknak sikerült "megfékezniük a tömeges fertőzéseket és ezzel életeket mentettek". Hozzátette, hogy az egészségügyi szakemberek minden egyes kitöréssel kulcsfontosságú tapasztalatokat szereznek, illetve alkalmaznak a járvány elleni küzdelemben.



Az egészségügyi hatóságok több mint 1800 embert oltottak be a Merck gyógyszeripari cég nemrég engedélyeztetett, ebola elleni ERVEBO oltóanyagával.



A WHO közlése szerint a járvány legutóbbi hulláma a kutatások szerint nagy valószínűséggel a 2018-2020-as járványhoz köthető tekintettel arra, hogy az ebolavírus még sokáig fertőző lehet egy gyógyult ember szervezetében.



A betegséget 1976-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először.



A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy a denevérekről terjedt át emberekre a kórokozó. A betegség fertőzött ember vagy állat testnedvével történő közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.