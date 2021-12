Koronavírus-járvány

Von der Leyen: az omikron variáns ádáz tempóban terjed

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy az uniós tagállamok egészégügyi rendszerei túl vannak terhelve főként az oltatlanok miatt. 2021.12.17 07:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus omikron variánsa ádáz tempóban terjed, oltóanyagaink csak részben hatékonyak ellene, a helyzetet az is súlyosbítja, hogy az uniós tagállamok egészégügyi rendszerei túl vannak terhelve főként az oltatlanok miatt - hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen az Európai Bizottság (EB) elnöke a csütörtökön kezdődött egynapos EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón.



Az EB-elnök hangsúlyozta: "továbbra is az a leghatékonyabb védekezési módszer, ha egyre több embert oltanak be, köztük az 5 év feletti gyermekeket, és egyre többen kapják meg a harmadik adag, emlékeztető vakcinát.



Von der Leyen közölte: az uniós tagállamok 180 millió extra adag módosított vakcina megrendelését kezdeményezték a BioNTech/Pfizer cégtől az omikron variáns elleni küzdelem érdekében. Hozzátette, hogy a vállalatnak 100 napja van arra, hogy a megrendelést követően leszállítsák az oltóanyagokat.



Mint mondta, a bizottság egységes megközelítést javasol a tagállamoknak a harmadik oltást és a koronavírus igazolványt illetően: a harmadik adag vakcinát a második dózis után 6 hónappal ajánlott felvenni, míg a tanúsítványok érvényessége 9 hónappal a második adag beadása után jár le.



A migráció témájában elmondta: a tagállamok vezetői megállapodtak, hogy az EU erősíti kapcsolatait a harmadik országokkal, hogy megkönnyítse az illegális bevándorlók visszatérítését. A bizottság a migráció külső dimenzióit koordináló testületet hoz létre Margarítisz Szkínász bizottsági alelnök és Ylva Johannson belügyekért felelős biztos vezetésével. Az elnök felkérte a tagállamokat, hogy mielőbb fogadják el az új uniós migrációs és menekültügyi csomagot.



Von der Leyen végezetül felszólította Oroszországot, hogy tartózkodjon az agressziótól és csökkentse a feszültségeket az ukrán határon.



"Az EU jó kapcsolatokat akar kialakítani Oroszországgal, de az nagyban függ attól, hogy Moszkva hogyan cselekszik. Amennyiben agresszívan lép fel Ukrajnával szemben, az EU szankciókat fog bevezetni, ami sokba fog kerülni az orosz vezetésnek" - hangsúlyozta.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke megerősítette, hogy az uniós tagállomok vezetői "rendíthetetlen szolidaritásukat" fejezték ki Ukrajna felé, és az orosz vezetés esetleges agresszív beavatkozása súlyos következményekhez fog vezetni. Michel a jelenlegi energiaválsággal kapcsolatban elmondta: az árnövekedés negatív hatással van az európai háztartásokra, vállalkozásokra és összességében az unió versenyképességére. Mint mondta a válság kezeléséről nem sikerült megállapodnia a tagállami vezetőknek, túl különbőzek voltak az elképzelések a lehetséges irányokról. "A téma a közeljövőben ismét napirendre kerül" - tette hozzá.

Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel a csúcs után tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy "világossá kell tenni, hogy aki megsérti az európai határokat az a megfelelő reakciókra számíthat. A két vezető, többek között, azt is kijelentette, hogy ellenzi a kötelező koronavírus-tesztek bevezetését az uniós országok közötti utazásokra vonatkozóan.