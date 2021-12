Koronavírus-járvány

Ferenc pápa ismét a Szent Péter-bazilika lodzsájáról mondja el karácsonyi beszédét

Karácsonykor ismét a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról mondja el ünnepi beszédét Ferenc pápa, a tavalyi évvel ellentétben, amikor a súlyos járványhelyzet miatt erre nem volt lehetőség - közölte a szentszéki sajtóközpont csütörtökön.



Ferenc pápa 2020 húsvétján és karácsonyán, valamint az idei húsvéti ünnepek alkalmával is a Szent Péter-bazilika belsejében, a főoltárnál mondta el beszédét a járványkorlátozások miatt.



A Vatikán így akarta elkerülni, hogy a hívők megtöltsék a Szent Péter teret, amely egyébként is nehezen volt megközelíthető az akkor érvényes kijárási tilalom miatt.



Több mint másfél év után a pápa visszatér a hagyományhoz, és december 25-én a bazilika központi lodzsájáról mondja el ünnepi üzenetét, amelyet szokás szerint a latin nyelvű Urbi et Orbi áldás követ. A Vatikán csütörtökön közölte: a téren jelen lesz a Svájci Gárda, valamint az ünnepeken a vatikáni himnuszt előadó zenekar is.



A Szentatya jelenléte a bazilikának a Szent Péter térre néző lodzsáján többek között azt jelenti, hogy a tér is nyitott lesz bárki előtt: szabadon beléphetnek a rómaiak és az ünnepek alatt a városban tartózkodó turisták és hívők is.



Az olasz egészségügyi minisztérium előrejelzései szerint egyébként a járványhullám tetőzése éppen az ünnepnapok idején várható.



A Vatikán közlése szerint december 20-án Ferenc pápa Ilarion volokolamszki metropolitát, a moszkvai patriarkátus külügyi osztályának vezetőjét fogadja a közelgő ortodox karácsony alkalmából.



December 24-én a katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilikában este fél nyolctól a vigíliát vezeti.



Csütörtöki Twitter-bejegyzésében egyébként a pápa már a karácsonyról írt: a karácsony szimbólumairól, a betlehemről és a feldíszített fenyőfáról.