Koronavírus-járvány

Lengyelországban is azonosították az omikron variánst

Lengyelországban is azonosították a koronavírus omikron változatát, az első ismert fertőzöttet, a dél-afrikai Lesotho 30 éves, jó egészségi állapotú állampolgárát egy betegszállóbán elkülönítették - közölte csütörtökön a lengyel egészségügyi tárca.



A lesothói asszony vendég volt az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) digitalizációról szóló csúcstalálkozóján, amelyet december 6. és 10. között rendeztek a sziléziai Katowicében - közölték az egészségügyi tárca Twitter közösségi honlapján.



A fertőzést a tünetmentes nő hazautazása előtt végzett vírusteszt nyomán azonosították.



A nő a lengyel egészségügyi hatóságokkal közölte: katowicei tartózkodása során egyedül lakott, közvetlen kapcsolatban csak két beoltott honfitársával volt, az ENSZ konferenciáján pedig betartotta az érvényes óvintézkedéseket.



A közel 38 millió lakosú Lengyelországban november közepétől napi mintegy húszezres szinten stabilizálódott az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzöttek száma, csütörtökön ez 22 097 volt.



A negyedik járványhullám elhúzódó tetőzése kapcsán szerdától újabb korlátozások léptek életbe, a szolgáltatásokat egyszerre még kevesebb beoltatlan ember veheti igénybe, mint eddig. Harmincszázalékosra csökkentették például az éttermek és a szállodák maximális lehetséges foglaltságát, e kereten felül csakis az üzemeltető által ellenőrzött oltási igazolással rendelkezőket engedhetik be. Kötelező lett a fertőzöttekkel egy háztartásban élők tesztelése, attól függetlenül, hogy kaptak-e oltást vagy sem.



Csütörtöktől Lengyelországban az 5 és 11 éves életkor közöttiek is megkaphatják a védőoltást, amelyre a szülők eddig 145 ezer gyermeket regisztráltak. Az idősebbek közül a teljesnek tekintett, kétadagos oltásban eddig több mint 20,7 millió ember részesült, az emlékeztető, harmadik dózist pedig több mint 5,1 millióan vették fel.