Koronavírus-járvány

Ukrajna szerződést kötött a Pfizer koronavírus elleni tablettájának megvásárlására

Ukrajna megállapodást írt alá a Pfizer gyógyszergyártó vállalattal a Covid-19-betegségben szenvedő betegek ambuláns kezelésére szolgáló innovatív, Paxlovid elnevezésű tabletták beszerzéséről - jelentette be Viktor Ljasko egészségügyi miniszter csütörtöki tájékoztatóján.



A tárcavezető közlése szerint a szerződésben egyelőre 300 ezer kúrára elegendő gyógyszert kötöttek le. Kiemelte, hogy a gyógyszer használatával megelőzhetők a betegség szövődményei. "2021 novemberében a gyógyszer gyártója, a Pfizer nyilvánosságra hozta a klinikai vizsgálatok eredményeit. Ezek alapján ha a Paxlovidot a beteg a tünetek megjelenésétől számított három-öt napon belül elkezdi szedni, a kórházba kerülés kockázata 89 százalékkal, az elhalálozásé pedig 85 százalékkal csökken" - fejtette ki.



Az UNIAN hírügynökség hozzáfűzte, hogy egy kúrához tíz tabletta szükséges, ennek ára jelenleg körülbelül 700 dollár, de a vállalat szegényebb országoknak kész a készítményt olcsóbban biztosítani.



Ljasko közölte még, hogy hamarosan újabb négy régió - köztük Kijev megye - kerülhet át a járványhelyzet szerinti legszigorúbb, vörös besorolásból enyhébb kategóriába. Jelenleg az ország 24 megyéjéből nyolc van vörös besorolásban, a jelenlegi legenyhébb kockázatú, sárga kategóriában pedig a főváros, Kijev és 16 megye, köztük Kárpátalja. A kettő közötti narancs besorolásban így egyetlen régió sincs.



Ukrajnában az ország egészében érvényes az a szabály, hogy koncerteket, filmvetítéseket, edzőtermeket, bevásárlóközpontokat, szállodákat, kávézókat és éttermeket csakis oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel lehet látogatni. A kevésbé fertőzött, sárga besorolású régiókban elegendő az oltás egyik adagjának felvétele, de a magasabb fertőzöttségi szintet jelző vörös kategóriában ezt már csakis azok tehetik meg, akik az oltás mindkét dózisát felvették. Ugyanez vonatkozik a felsorolt intézmények alkalmazottjaira is.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese egy csütörtök délelőtti tévéműsorban közölte, hogy Ukrajnában a jövő év februárjában számítanak a járvány újabb fellángolására. Előrejelzése szerint január végéig a fertőzöttek száma csökkenni fog.



Ukrajnában csütörtökre az eddig azonosított fertőzöttek száma 9 590-nel 3 588 147-re, az elhunytaké 355-tel 92 313-ra emelkedett. Az aktív betegek száma eközben több mint 16 ezerrel 211 019-re csökkent. Az elmúlt napon 2089 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 12 735 628-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 533 429-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Szerdán 142 926 embert oltottak be.