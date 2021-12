Koronavírus-járvány

Az EMA emlékeztető oltást javasol a Janssen vakcinájából

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emlékeztető oltás beadását javasolja a Janssen gyógyszeripari vállalat egydózisú, koronavírus elleni vakcinájából - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű uniós ügynökség szerdán.



Az uniós gyógyszerügynökség közleményében azt írta: Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) szerint a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat oltóanyaga emlékeztető adagjának beadása legalább két hónappal az első adag után fontolható meg a 18 éveseknél, vagy a náluk idősebbeknél.



Közölték azt is, hogy a Janssen-vakcina más oltóanyaggal kombinálva is beadható. A Janssen emlékeztető adagja az EU-ban engedélyezett mRNS-vakcinák egyikének, a Pfizer/BioNTech vállalatok Comirnaty nevű, vagy a Moderna vállalat Spikevax nevű koronavírus elleni oltóanyaga két adagjának beadása után adható, szintén két hónappal az előző oltást követően.



A mellékhatások között trombózis kockázata az emlékeztető oltást követően nem ismert - tették hozzá.



Az Európai Bizottság március közepén adott feltételes forgalomba hozatali engedélyt a Janssen oltóanyagának. A Pfizer/BioNTech, a Moderna, valamint az AstraZeneca gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina után ez a negyedik oltóanyag, amelynek tömeges alkalmazása megkezdődhet az Európai Unióban.



A brüsszeli testület 2020. október 8-án kötött megállapodást a vállalattal 200 millió adag oltóanyag beszerzéséről, további 200 millió dózis vásárlásának lehetőségével.



A Janssen oltóanyaga arra a technológiai platformra támaszkodik, amelyet már használtak a gyógyszergyár nemrégiben jóváhagyott, ebola elleni oltóanyagának, valamint a Zika-, az RSV- és a HIV-vírus elleni vakcinák kifejlesztéséhez és gyártásához.



Az oltóanyagban ártalmatlanított adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt követően idegen anyagként kezeli ezt a fehérjét, és természetes védekezésként antitesteket és a fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket termel ellene. A vakcinában található adenovírus nem képes szaporodni, és nem okoz betegséget.