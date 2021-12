Ausztrália

Több mint ezer dollárért rendelt sütit egy négyéves ausztrál kisfiú

Több mint ezer dollárért rendelt süteményeket apja telefonjával egy ételszállító applikáción keresztül egy négyéves ausztrál kisfiú.



Christian King a The Guardian cikke szerint az UberEats alkalmazást használva 1139 ausztrál dollárért (266 ezer forintért) rendelt különböző édességeket, köztük fagyaltot, különleges születésnapi tortát és más süteményt.



A kisfiú apja, Kris King elmesélte, hogy azért adta oda a telefonját a gyereknek, hogy lekösse a figyelmét, amíg ő lánya meccsét nézte. Mint mondta: a fia szólt ugyan neki, hogy valami érkezni fog, de addig nem is törődött vele, amíg feleségét fel nem hívta az árut szállító sofőr.



A vér is megfagyott az ereiben, amikor konstatálta, hogy a számla végösszege nem 139 dollár, ahogy először remélte, hanem 1139 dollár, és hatalmas mennyiségű édesség érkezett.



Christian születésnapja januárban van, de azért egy szülinapi tortát is kért magának, továbbá vagy kilenc darab másfél literes dobozos epret, tejszínhabot és fagyit.



Az apa elismerte, hogy nap mint nap rendelnek az UberEatstől, a gyerek nyilván ezt látta, de korábban nem próbált meg rendelni.



A szállítmányt a férfi munkahelyére, a Newtown Tűzoltóállomásra szállították ki, ahonnan legutóbb rendelt. A szolgálatban lévő kollégái vették át a csomagokat, és tették be a hűtőbe, nehogy tönkremenjen a sok édesség.



Az UberEats értesülve a helyzetről belement, hogy visszaadja a pénzt a szülőknek, akik szerint azért valakinek a cégnél feltűnhetett volna a szokatlan rendelés.



A King szülők első mérgükben azt mondták a kisfiuknak, hogy a Mikulás idén nem jön hozzá a rendelés miatt, de aztán meggondolták magukat.



"Az volt a hab a tortán, hogy az UberEats megígérte, hogy visszatéríti a pénzünket. Minden visszatért a régi kerékvágásba, és így a Mikulás is jöhet már" - mondta az apa.