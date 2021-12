Tűz miatt százak rekedtek a hongkongi World Trade Center tetején - videók

A tűzoltók két repülőgépet is segítségül hívtak a lángok eloltásához, és hatalmas létrákkal igyekeztek kimenteni az alacsonyabb szintekről az embereket.

Tűz miatt több mint háromszázan rekedtek a World Trade Center nevű hongkongi felhőkarcoló tetején - jelentette a South China Morning Post (SCMP) című helyi lap szerdán.



A tűzoltók két repülőgépet is segítségül hívtak a lángok eloltásához, és hatalmas létrákkal igyekeztek kimenteni az alacsonyabb szintekről az embereket. A környéket lezárták.



Mintegy 160 embert sikerült biztonságban kimenekíteni az épületből.



A hatóságok szerint tizenkét embert kellett kórházba szállítani. A 38 emeletes felhőkarcoló áruházaknak és irodáknak ad otthont. Előzetes vizsgálatok szerint a tűz egy alagsori kapcsolóhelyiségben keletkezett.



A helyi rendőrség hármas szintűnek értékelte az incidenst egy ötfokozatú skálán, amelyet a tűzesetek besorolására használnak.

