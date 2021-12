Koronavírus-járvány

Olaszországban emlékeztető oltás felvétele nélkül visszavonják a rendőrök fegyverviselését

A római kormány rendelkezése szerint december 15-től kötelezővé vált az emlékeztető oltás felvétele az egészségügyben, az oktatásban és a rendfenntartó erőknél dolgozók számára, utóbbiakat ráadásul szolgálati fegyverüktől is megfoszthatják, ha nem veszik fel a vakcina újabb adagját.



Az egészségügyi dolgozók kötelező oltását júniustól, az oktatási intézményekben dolgozókét augusztustól rendelték el. Vakcina felvétele nélkül orvosok és tanárok számára is kötelező a munkahelyen 48 óránként felmutatott negatív teszteredmény.



A most életbe lépett szigorítás értelmében a legalább egy adag oltás vagy az azt kiváltó tesztelés már nem számít elegendőnek: kötelezővé vált az emlékeztető oltás felvétele, amely, vakcinatípustól függően, a második vagy a harmadik oltás beadatását jelenti.



A rendelkezés az idősotthonokban, valamint a fegyveres erőknél, a rendőrség állományában és az összes többi biztonsági-védelmi ágazatban dolgozóra vonatkozik, közöttük a tűzoltókra is.



A következő ötnapos türelmi időt követően az ellenőrzéssel megbízott oktatási, egészségügyi, belügyi és védelmi tárca figyelmezteti azokat, akik nem pótolták oltásaikat.



Az emlékeztető oltás nélküli dolgozók 600-tól 1500 euróig terjedő bírságot kockáztatnak. A munkáltatót is megbírságolják, ha nem megfelelően ellenőrzi a beosztottak oltottságát.



Ezenkívül az emlékeztető oltást megtagadókat fizetés nélkül felfüggesztik állásukból. A vakcina második vagy harmadik adagját elutasító rendőrök esetében ez azt is jelenti, hogy felfüggesztik őket a szolgálatból, elveszik tőlük szolgálati fegyverüket és a bilincset.



A rendelkezés az IlSole24Ore című napilap adatai szerint mintegy 50 ezer, mostanáig oltás nélküli katonát és rendfenntartót érint.



A csendőrség állományának kilencven százaléka már legalább egy adag oltást felvett, de mintegy ötezren még nem olttatták be magukat.



A rendőrség soraiban 5-7 ezer közöttire becsülik az oltás felvételét megtagadók számát.



A fegyveres erők tagjainak 87 százaléka már legalább egy adag oltást felvett, de további, legalább harmincezren egyetlen adaggal sem rendelkeznek.



A Corriere della Sera című lap úgy tudja, hogy az oktatásügyben dolgozók között 70 ezren még nincsenek beoltva.