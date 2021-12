Koronavírus-járvány

Érvénybe lépett az otthoni munkavégzésre szóló ajánlás Angliában

Érvénybe lépett hétfőn Angliában az a kormányzati útmutatás, amely otthoni munkavégzést javasol mindazoknak, akik számára ez lehetséges.



Boris Johnson miniszterelnök múlt szerdán, a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján ismertette az új ajánlást, hangsúlyozva: az iránymutatást a koronavírus nemrégiben azonosított omikron változatának felbukkanása indokolja.



A jogilag nem kötelező hatályú kérés Angliára vonatkozik. Az Egyesült Királyság többi országában - Skóciában, Walesben és Észak-Írországban - már érvényben van hasonló útmutatás.



Boris Johnson hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy lassítsa az omikron vírusváltozat terjedését, és időt nyerjen ahhoz is, hogy minél többen megkaphassák a koronavírus elleni oltás emlékeztető és hatáserősítő harmadik dózisát.



A brit kormányfő az otthoni munkavégzésre szóló ajánlás érvénybe lépése előtt néhány órával, vasárnap este tartott televíziós beszédében bejelentette, hogy a kormány példátlan mértékben felgyorsítja a koronavírus elleni oltás harmadik dózisának mielőbbi beadását célzó kampányt, és már e hónap végére - az eredeti célkitűzésnél egy hónappal korábban - minden angliai felnőttnek lehetősége lesz az emlékeztető oltás beadatására.



A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi, vasárnap esti adatai szerint az Egyesült Királyság egészében átlépte a 40 százalékot azoknak a felnőtteknek az aránya, akik már megkapták a harmadik oltási dózist.



Ez azt jelenti, hogy országszerte 23,1 millió embernek adták be eddig a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját.



Az első adagot a lakosság 89,1 százaléka, az első két dózist 81,3 százalékuk kapta meg.



Az otthoni munkavégzést javasló útmutatás érvénybe lépése előtt kötelezővé vált a maszkok viselése a legtöbb zárt angliai közösségi intézményben, köztük a színházakban és a mozikban.



Angliában a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben eddig is kötelező volt a maszkviselés. A pénteken érvénybe lépett intézkedés ezt a kötelezettséget terjeszti ki.



Szerdától a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) által kiadott, illetve a brit kormány által elismert külföldi oltási igazolást, vagy frissen elvégzett koronavírus-gyorsteszt negatív eredményét kell majd felmutatni a belépéshez az éjszakai szórakozóhelyekre és a nagy tömegeket vonzó rendezvényekre.



Az új intézkedések szigora mindazonáltal meg sem közelíti az egy évvel ezelőtt érvénybe léptetett korlátozásokét.



Tavaly karácsony előtt a brit kormány több angliai országrészben, köztük Londonban és tágabb környékén a legmagasabb szintű járványkészültséget léptette érvénybe.

Az akkori intézkedés értelmében az érintett térségekben be kellett zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek. A nem egy háztartásban élők nem találkozhattak zárt belső terű helyiségekben, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhatott egymás társaságában.



Ezeket a korlátozásokat az idén nyáron szinte teljesen feloldották.