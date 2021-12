Koronavírus-járvány

Kiderült, szükség van-e Omicron-specifikus emlékeztető oltásra

Dr. Anthony Fauci, a Fehér Ház vezető orvosi tanácsadója szerint nem biztos, hogy szükség van egy kifejezetten a Covid-19 Omicron változatát célzó emlékeztető oltásra. Azt mondta azonban, hogy a gyógyszergyártók továbbra is ki fogják fejleszteni ezeket az oltásokat.



"Nem vagyok annyira biztos abban, hogy szükségünk lesz egy variáns-specifikus emlékeztető oltóanyagra ahhoz, hogy megfelelő védelmet kapjunk az Omicron ellen" - mondta Fauci a STAT egészségügyi hírportálnak pénteken.

"Mert ha a változatok elleni védelmet nézzük, úgy tűnik, hogy az a védettség szintjéhez és a védettség mértékéhez kapcsolódik, amelyet bármely adott vakcina képes az emberben kiváltani."



Bár egyes szakértők aggodalmukat fejezték ki, hogy a koronavírus Omicron változata jobban képes kijátszani a jelenlegi oltóanyagokat, Fauci továbbra is bízik ezekben az oltásokban. A Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla is, bár ő azt állította, hogy az új törzs elleni küzdelemhez szükség lehet egy negyedik adagra is.



"Az Omicron esetében várnunk kell, mert nagyon kevés információval rendelkezünk. Lehet, hogy gyorsabban szükségünk lesz [a negyedik adagra]" - mondta a héten a CNBC-nek.



Bár Fauci azt mondta, hogy Omicron-specifikus emlékeztetőre valószínűleg nem lesz szükség, hozzátette, hogy a gyógyszergyártók, mint például a Pfizer, "variáns-specifikus emlékeztetőket fognak készíteni".



Szerencsére az Omicron-változat tüneteit az orvosok és a hatóságok enyhe tüneteknek minősítették, és péntekig az Egészségügyi Világszervezet nem jegyzett fel haláleseteket a törzs következtében.