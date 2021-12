Koronavírus-járvány

Megszólalt a BioNTech vezérigazgatója, miért tagadta meg az oltást

Az egyik leghíresebb Covid-oltást gyártó cég vezetője és társalapítója, Ugur Sahin kommentálta azt az interjút, amelyben elárulta, hogy ő és családja nem kapott védőoltást.



A Pfizer-BioNTech vakcina kifejlesztésében közreműködő német immunológus és onkológus professzor, Sahin videója, amelyen azt mondja egy riporternek, hogy nem immunizálták a koronavírus ellen, nemrég terjedt el a közösségi médiában.



A német DW tévécsatornának adott, angol nyelven készült interjúban a riporter rákérdez, hogy a vezérigazgató "megengedi-e a személyes kérdéseket", majd megkérdezi: "Úgy hallottam, hogy ön maga még nem vette be a vakcinát. Miért nem?"

Sahin azt válaszolja, hogy "törvényesen jelenleg nem veheti fel a vakcinát", mivel van egy prioritási lista. "Számunkra fontosabb, hogy a munkatársaink és partnereink beoltassák magukat" - mondja, majd hozzáteszi: "Ami szintén fontos, hogy még a klinikai vizsgálatokban sem vehettünk részt".



A videóra adott nyilvánvaló válaszként Sahin a héten cáfolatot tett közzé a LinkedIn szakmai hálózaton. Azt írta, barátai arra biztatták, hogy osszon meg a vírus elleni oltásáról készült fényképét, de ő eddig "nem volt hajlandó erre", azzal magyarázva, hogy véleménye szerint a kommunikációjának nem magáról kell szólnia, hanem "hozzá kell járulnia a tudományos átláthatósághoz, és adatokat, tényeket és meglátásokat kell szolgáltatnia".



Ugyanakkor elmondta, hogy a fent említett interjú óta ő és felesége is kapott két adagot és egy-egy emlékeztetőt a Pfizer-BioNTech vakcinából.



A LinkedIn-bejegyzéshez egy fotót mellékelt, amelyen Sahint "2021 elején" beoltották a Covid-19 ellen - mondta -, hogy így reagáljon a közösségi médiában keringő "hamis pletykákra", miszerint megtagadta volna az oltást.



Másokat is arra buzdítva, hogy kövessék példáját, és egy barátja tapasztalatát idézve, aki "az életéért küzdött" a súlyos Covid ellen, Sahin hozzátette, hogy cége jelenleg egy másik vakcinát fejleszt "az Omicron-változat kezelésére, függetlenül attól, hogy szükség lesz-e rá vagy sem".



Az interjú videója, amely még mindig a Twitteren járja a köröket, akkora figyelmet kapott, hogy a BioNTech sajtóosztálya is kénytelen volt kommentálni azt. Az abban elhangzott, akkor még oltatlan vezérigazgatójának kijelentései akkoriban pontosak voltak, de mostanra "teljesen elavultak" - mondta egy szóvivő a Reutersnek. Az interjút egy évvel ezelőtt rögzítették, amikor Németországban még csak az idősek és a magas kockázati csoportba tartozók kaphattak törvényesen Covid-19 oltást.