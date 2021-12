Koronavírus-járvány

Nyomozás indult, mert egy nap alatt 10 Covid-oltást kapott egy férfi

Egy új-zélandi férfi ellen nyomozás indult, miután állítólag egyetlen nap alatt 10 Covid-19 oltást kapott, más, az oltástól vonakodó embereknek adva ki magát, akik készpénzért nem akarták beoltatni magukat.



A bizarr túloltási történetről először a Stuff hírportál számolt be pénteken.



Az ismeretlen férfi feltehetően egyetlen nap alatt több oltóközpontot is felkeresett, ahol akár 10 oltást is kapott. Állítólag olyan emberek fizettek neki, akik szerették volna, ha a Covid-19 oltás szerepel az egészsgügyi adataik között - de vonakodtak beoltatni magukat. Új-Zélandon az embereknek nem kell igazolványt felmutatniuk, amikor megkapják a vakcinát, ami megkönnyíti a merész tervet.



Az esetet az ország egészségügyi minisztériuma is elismerte, Astrid Koornneef, a Covid-19 vakcina és immunizációs programcsoport vezetője megerősítette, hogy a hatóságok "tisztában vannak a problémával". A tisztviselő azonban nem árulta el, hogy pontosan hol történt az állítólagos átverés.



"Nagyon komolyan vesszük ezt az ügyet. Nagyon aggódunk a helyzet miatt, és együttműködünk a megfelelő ügynökségekkel" - mondta Koornneef a Stuffnak. "Ha tudnak valakiről, aki az ajánlottnál több oltásadagot kapott, a lehető leghamarabb keressen klinikai segítséget".



Oltási szakértők és immunológusok siettek elítélni a vállalkozó kedvű férfit, figyelmeztetve, hogy az ilyen átverések potenciálisan károsak lehetnek azok számára, akik ezeket véghezviszik. Helen Petousis-Harris oltóorvos, az Aucklandi Egyetem docense "hihetetlenül önző" magatartásnak minősítette az ilyen viselkedést.



"Tudjuk, hogy az emberek tévedésből az egész öt adagot kapták egy fiolában ahelyett, hogy hígítva adták volna be, tudjuk, hogy ez a tengerentúlon is megtörtént, és tudjuk, hogy más oltóanyagokkal is előfordultak hibák, de nem ez a hosszú távú probléma" - mondta az NZ Heraldnak.



A Malaghan Intézet igazgatója, Graham Le Gros "ostobaságnak és veszélyesnek" nevezte az esetet, mind a férfi, mind azok számára, akik fizettek neki az oltásokért. Bár nem valószínű, hogy a férfi belehal abba, hogy egyetlen nap alatt 10 oltást kapott, az immunológus szerint az összes oltástól biztosan "nagyon fájt volna a karja". Ráadásul az ajánlott dózis jelentős túllépése azt is eredményezheti, hogy a vakcina nem működik olyan jól, ahelyett, hogy erősebb immunválaszt hozna létre - tette hozzá.