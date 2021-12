Koronavírus-járvány

A legtöbb Omicron megbetegedés a teljesen beoltottakat érintette

Az Egyesült Államokban eddig azonosított 43, az Omicron variáns által okozott COVID-19 megbetegedés legtöbbje olyan embereket érintett, akik teljes mértékben be voltak oltva, és egyharmaduk kapott emlékeztető oltást - derül ki egy pénteken közzétett amerikai jelentésből.



Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) közölte, hogy az Omicron variánsnak tulajdonított 43 esetből 34 ember teljes körűen be volt oltva. Közülük tizennégyen kaptak emlékeztető oltást is, bár ezek közül öt eset kevesebb mint 14 nappal az emlékeztető oltás után következett be, mielőtt a teljes védelem beindult volna.



Bár a számok nagyon kicsik, fokozzák az egyre növekvő aggodalmakat, hogy a jelenlegi COVID-19 vakcinák kevesebb védelmet nyújtanak a rendkívül fertőző új variáns ellen.



A koronavírus Omicron-változatát eddig mintegy 22 államban találták meg a vizsgálatok során, miután november végén először Dél-Afrikában és Hongkongban azonosították.



Az Omicron-változatú esetek közül 25 esetben 18 és 39 év közötti emberekről van szó, és 14-en nemzetközi utazást tettek. Hat ember korábban már megfertőződött a koronavírussal.



A legtöbbjüknek csak enyhe tünetei voltak, például köhögés, légúti panaszok és fáradtság - áll a jelentésben, egy személyt pedig két napig kórházban kezeltek. Ritkábban voltak az egyéb tünetek, köztük hányinger vagy hányás, légszomj vagy légzési nehézség, hasmenés és íz- vagy szaglásvesztés.



A CDC szerint, bár az első bejelentett Omicron-esetek közül sok enyhének tűnik, a fertőzés és a súlyosabb kimenetel között csupán nagyobb időbeli eltolódás van. Pedig nagyon azt feltételezték, hogy a tünetek enyhébbek lesznek a beoltott személyeknél és azoknál, akiknek már volt SARS-CoV-2 fertőzésük.



Az első ismert amerikai Omicron esetet december 1-jén azonosították egy teljesen beoltott személynél, aki Dél-Afrikából érkezett. A CDC szerint a tünetek legkorábban november 15-én jelentkeztek egy olyan személynél, aki korábban már járt külföldön.



A Delta változat még mindig az összes amerikai megbetegedés több mint 99%-át teszi ki. A Dél-Afrikából származó jelentések azonban azt mutatják, hogy az Omicron változat is nagyon fertőzőképes.



Még ha a legtöbb eset enyhe is, egy erősen fertőző variáns elegendő megbetegedést eredményezhet ahhoz, hogy az egészségügyi rendszerek túlterhelődjenek - figyelmeztetett a CDC.



A héten közzétett laboratóriumi vizsgálatok arra utalnak, hogy az Omicron variáns eltompítja a Pfizer (PFE.N) és a BioNTech COVID-19 oltóanyagának két adagjának védőhatását, bár egy harmadik adag helyreállíthatja a védelmet.



Az USA engedélyezte a COVID-19 vakcina emlékeztető adagjait minden 16 éves és idősebb amerikai számára.