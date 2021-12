Koronavírus-járvány

Olaszországban már több mint százmillió adag oltást adtak be

Már több mint százmillió adag oltóanyagot adtak be Olaszországban, miközben folyamatosan nő az egészségügy leterheltsége az új koronavírus-járvány karácsonyra várt tetőzése közeledtével - közölte a római egészségügyi tárca csütörtökön.



Csütörtök estére a beadott vakcina-adagok száma meghaladta a százmillió-nyolcvanháromezret.



A valamivel kevesebb, mint hatvan milliós országban több mint 45,8 millióan vettek már fel két adag vakcinát, s ez a 12 év felettiek 84,8 százalékának felel meg.



A járványbiztos Paolo Francesco Figliuolo tábornok bejelentése szerint a következő egy hónapban további huszonöt millióan oltakozhatnak, legyen szó akár első adagról, vagy emlékeztető oltásról.



Figliuolo tábornok emlékeztetett rá, hogy december közepétől kötelezőnek számít az emlékeztető oltás az egészségügyben és az oktatásban dolgozók, valamint a rendfenntartók és a fegyveres erők tagjai számára.



December 16-tól kezdődik az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása, amely nem számít kötelezőnek.



A római egészségügyi minisztérium számításai szerint 6,1 millióan vannak azok, akik meggyőződésből továbbra is nemet mondanak az oltásra.



Az utóbbi egy héten országosan huszonkét százalékkal emelkedett az azonosított új betegek száma, és tizenkét százalékkal a halottaké.



Jelenleg Friuli-Venezia Giulia és Trentino-Alto Adige régió tartozik úgynevezett sárga színű, vagyis magasabb járványfokozatba sorolt övezetbe. A kórházak Covid-19 osztályainak telítettségét tekintve a következő hetekben Trento térségében és további öt tartományban szigoríthatnak: Lazio, Liguria, Marche, Veneto és Calabria területén.



Az előrejelzések azt mutatják, hogy a járványhullám tetőzése éppen karácsony idején várható. A római kormány még nem rendelkezett az ünnepeket érintő esetleges további szigorításokról.



December 6-tól kötelező a védettségi igazolás a tömegközlekedési eszközökön, miközben a vendéglátó helyekre, múzeumba, moziba, színházba, stadionba történő belépéshez oltottsági igazolás kell, amelyet nem lehet negatív teszttel kiváltani.



Számos olasz városban ismét kötelező a szabadtéri maszkhasználat is.