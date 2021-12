Koronavírus-járvány

Csökken az első oltás, nő az emlékeztető oltás iránti érdeklődés Csehországban

Csökken az első oltás és emelkedik a harmadik, emlékeztető oltás iránti érdeklődés Csehországban - jelentette csütörtökön a cseh egészségügyi minisztérium.



Míg november végén naponta 18-20 ezer személy vette fel az oltás első adagját, addig ezen a héten naponta alig nyolcezren. Ugyanakkor a harmadik, az emlékeztető adagot ezen a héten naponta átlagban 78 ezren adatták be maguknak - mutatott rá a tárca.



A központi statisztikákban összesített adatok szerint eddig az egész cseh lakosság 63,5 százaléka kapta meg a két oltási adagot. A felnőttek között az átoltottsági arány 71 százalék.



Felmérések azt jelzik, hogy az oltási kedvet nagymértékben befolyásolják a kormány intézkedései. Miután november elején megszűnt az ingyenes tesztelés és számos szolgáltatást csak a beoltottak vehetnek igénybe, jelentősen megnőtt az oltási kedv is. Az október eleji helyzethez viszonyítva a gyakorlatban kétszer annyian érdeklődnek az oltás iránt, mint korábban. Míg október elején napi átlagban 6100 oltási adagot adtak be az orvosok, egy hónappal később már napi 13 ezret.



Különösen nagy az igény az emlékeztető adagok iránt. Míg november első hetében naponta 28 ezren vették fel, addig az első decemberi héten ez a szám már túllépte a 70 ezret, ezen a héten pedig a 75 ezret.



A 10,7 millió lelket számláló Csehországban eddig 6,45 millió személy vette fel az oltás mindkét dózisát, s 1,37 millió pedig a harmadik adagot is megkapta. Egy friss felmérés szerint a két adagot felvevők 82 százaléka igényli az oltás harmadik dózisát is. Szeptemberben ez az arány 65 százalék volt.



A járvány mutatói az utóbbi napokban újra folyamatosan javulnak. A kórházakban 6500 koronavírusos beteget ápolnak, ötszázzal kevesebbet, mint szerdán. A súlyos állapotban lévő betegek száma 800 alá csökkent, a speciálisan covidos betegeknek fenntartott szabad ágyak száma pedig 1120-ra nőtt. A napi elhalálozások száma jelenleg 70-80 között mozog. A járvány tavaly márciusi kitörése óta a koronavírus szövődményeiben eddig 34 129 ember halt meg Csehországban.