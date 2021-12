Oktatás

EU-s pénzen tanítják meg a romániai pedagógusokat, hogy miként oktassák a magyar gyermekeknek a románt

Európai uniós pénzen tanítják meg a romániai tanárokat arra, hogy miként oktassák idegennyelvként a románt a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekeknek.



A program részleteit Hegedüs Csilla, a romániai Európai Beruházások és Projektek Minisztériumának államtitkára és Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ oktatási szakpolitikusa ismertette csütörtökön Kolozsváron.



Hegedüs Csilla elmondta: kilencmillió eurót biztosítanak arra, hogy 6190 romániai pedagógust képezzenek ki a román nyelv idegennyelvként történő oktatására. Az államtitkár elmondta: azt szeretnék, hogy a magyar gyermekek jól megtanuljanak románul. Noha a tanügyi törvény a 2011-2012-es tanévtől lehetővé teszi a román nyelv idegennyelvként történő tanítását, a tanárokat erre eddig nem készítették fel.



Az államtitkár hozzátette: elsősorban a magyar többségű kis településeken okoz gondot a román nyelv megtanulása, ahol a gyermekek csak az iskolai román órákon kommunikálnak románul. Ennek a következménye, hogy a nyolcadik osztály végén a képességvizsgán, és az érettségin a magyar tannyelvű iskolák diákjai rosszabb osztályzatot érnek el, mint román anyanyelvű társaik.



Az államtitkár elmondta: a tanároknak szánt programot az Európai Unió 2004-2020-as költségvetési ciklusából megmaradt pénzből finanszírozzák, ezért 2023 november végéig a képzést be kell fejezni. A program részét képezi egy olyan telefonos alkalmazás kidolgozása is, amelyik hozzászoktatja a román kommunikációhoz a gyermekeket.



Szabó Ödön képviselő elmondta: módszertani útmutatókat dolgoznak ki azoknak a tanároknak, akik kisebbségi gyermekeknek tanítják a román nyelvet, és egy 370 fős kísérleti csoporton mérik fel az új módszerek eredményességét. Azt is hozzátette: első körben azt a nyolcvan pedagógust képezik ki, aki majd pedagógus társai számára tart felkészítő tanfolyamokat.



Egy 2020 szeptemberében ismertetett felmérés szerint az erdélyi magyarok soraiban szinte teljes az egyetértés abban, hogy a magyar gyermekeknek jól meg kell tanulniuk románul, de a válaszadók kétharmada szerint a jelenlegi romániai oktatási rendszer nem alkalmas e követelmény teljesítésére.



A Székelyföldi Közpolitikai Intézet és a Bálványos Intézet által végzett Kisebbségi Monitor 2020 című kutatás kimutatta: az erdélyi magyarok 22 százaléka szorong, ha románul kell beszélnie. A magyar diákok érettségi vizsgákon elért átlagát a román nyelv és irodalomból elért osztályzat tolja az országos átlag alá. A magyar nyelven tanulók viszont a nemzetközi (PISA) méréseken jobban teljesítenek az országos átlagnál.