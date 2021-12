Koronavírus-járvány

Szlovákiában anyagi támogatást kapnak az oltást beadató idősebbek

Szlovákiában anyagi támogatást, 200 és 300 euró (mintegy 70 ezer és 100 ezer forint) közötti egyszeri juttatást kapnak azok a 60 évnél idősebbek, akik már beadatták, vagy január 15.-ig beadatják maguknak a koronavírus elleni oltást vagy az emlékeztető adagját - az erről szóló jogszabályt csütörtökön hagyta jóvá a pozsonyi törvényhozás.



Az 5 és fél millió lakosú Szlovákiában, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint szerdáig a legalább egy adag oltással rendelkező beoltottak száma 2 millió 686 ezer volt, közülük csaknem 2 millió 486 ezren már a második, 534 ezren pedig a harmadik dózist is megkapták.



Az oltakozás ütemét jó ideje lassúnak tartja az Eduard Heger vezette pozsonyi kormány, így a most jóváhagyott ösztönző intézkedés nem az első, amellyel próbálkozik az oltakozási kedv erősítésére. Néhány hónappal ezelőtt úgynevezett "covid-lottóval" próbálták erősíteni az oltakozási kedvet. A mostani intézkedés a tervek szerint néhány százmillió euróval terhelheti meg a költségvetést.



A Heger-kabinet a csütörtökön jóváhagyott intézkedés mellett a nem oltakozókat szigorításokkal is ösztönzi: a napokban vezették be, hogy a távolsági autóbusz- és vonatjáratokat csakis a beoltottak, vagy a koronavírus-fertőzésen igazoltan átesettek vehetik igénybe, és várhatóan a jövő héttől bővítik a csakis oltási igazolvánnyal igénybe vehető szolgáltatások körét.



A szlovák kormány közben megbízta az egészségügyi és az igazságügyi tárcák vezetőit, hogy dolgozzanak ki javaslatot a kötelező oltás elrendelésére a társadalom egyes csoportjai számára.



Az NCZI adatai szerint szerdán 8523 új fertőzöttet regisztráltak. A kórházakban - szintén az NCZI adatai szerint - jelenleg 3419 koronavírus-fertőzöttet ápolnak, és szerdán 84 személy halt meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben.