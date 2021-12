Koronavírus-járvány

Csaknem egymillió adag frissítő oltást adtak be egy nap alatt Németországban

Ismét felgyorsult az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni oltási kampány Németországban, és megközelítette az egymilliót az egy nap alatt beadott frissítő oltások száma a csütörtökön közölt adatok szerint.



A szövetségi kormány kimutatása szerint az első, a második és a frissítő adagokat együttvéve 1,144 millió dózist adtak be szerdán.



Az egy nap alatt beadott oltások száma június vége óta először haladta meg az egymilliót.



A kampány gyorsulását mutatja az is, hogy a szerdával zárult héten naponta átlagosan 856 ezer - másodpercenként tíz - adag védőoltást adtak be, míg november közepén még jóval 500 ezer alatt volt ez a szám.



Szerdán a legtöbben a frissítő oltásért kerestek fel oltóközpontot, házi- vagy üzemorvosi rendelőt, így minden korábbinál több, 991 608 ilyen oltás beadását regisztrálták.



Az ugyancsak szerdán hivatalba lépett új szövetségi kormány egészségügyi minisztere, Karl Lauterbach szerint előfordulhat, hogy a teljes oltással rendelkezők helyett csak a frissítő oltással is rendelkezők tartozhatnak majd az úgynevezett oltott kategóriába.



Ez jelentős változás volna, mert az úgynevezett gyógyultak - a SARS-CoV-2-fertőzésen igazoltan átesettek - mellett csak az oltottak vehetnek részt a közösségi életben, és vásárolhatnak nem létfontosságú árucikkeket forgalmazó boltban.



Karl Lauterbach szerint a szigorítás bevezetésére akkor lehet szükség, ha szétterjed az uralkodó delta változatnál is veszélyesebb omikron variáns, amelynek semlegesítéséhez az első laboratóriumi vizsgálatok szerint frissítő adag is szükséges a Covid-19 ellen védő oltásból.



Az egyik legismertebb német járványügyi szakértő, Christian Drosten - a berlini Charité egyetemi klinika virológiai intézetének vezetője - szerint az omikron akár már januárban vészesen nagy teret nyerhet Németországban.



Ezzel kapcsolatban Karl Lauterbach a ZDF országos köztelevíziónak elmondta: egyelőre arra kell törekedni, hogy az omikron a lehető legkésőbb terjedjen szét.



Ha nem sikerül megakadályozni, hogy a deltát felváltsa az új variáns, és kialakuljon egy "omikron hullám", akkor az oltott státuszt csak a frissítő oltással lehet majd megszerezni, "de ezen a hídon majd akkor megyünk át, amikor odaérünk" - mondta a legtekintélyesebb közegészségügyi szakpolitikusok közé tartozó miniszter.



A kormány adatai szerint legalább egy adag oltást a német lakosság 72,3 százaléka - 60,1 millió ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 69,3 százaléka - 57,6 millió ember - rendelkezik. A frissítő adagot 20 százalék - 16,6 millió ember - kapta meg.



Az oltatlanok 23 millióan vannak, a lakosság 27,7 százalékát teszik ki. Azonban közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyerekek, akiknek egyelőre nincs oltóanyag.