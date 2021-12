Franciaország

Lemondott a vagyona egy részének eltitkolásáért elítélt francia kormánytag

Lemondott hivataláról Alain Griset, a francia kormány kis- és középvállalkozásokért felelős tagja, miután szerdán hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, amiért eltitkolta a vagyona egy részét.



Az ítélethirdetést követően Alain Griset azonnal benyújtotta a lemondását Emmanuel Macron elnöknek és Jean Castex miniszterelnöknek - tudatta a gazdasági minisztérium.



A 2020 júliusában hivatalba lépett Castex-kormányból Alain Griset az első tárcavezető, akinek büntetőbíróság elé kellett állnia. A politikust a felfüggesztett börtönbüntetésen kívül a bíróság három évre eltiltotta minden választható tisztségtől.



Alain Griset-t a bíróság azért ítélte el, mert a vagyona egy részét nem vallotta be. Súlyosbító tényezőként ismerte el a bíróság, hogy a kérdéses összeget egy francia bankban őrizte, és szándékosan titkolta el az illetékes hatóságok elől.



A politikus a vádirat szerint mintegy 171 ezer eurónyi értékben, több nagyvállalatban tartott részvényeit nem tüntette fel a Főhatóság a Közélet Átláthatóságáért (HATVP) nevű szervezet előtt a vagyonbevallásában. Ezenkívül egy 130 ezer eurós megtakarítását sem vallotta be, amelyet az általa 1991 óta vezetett, ágazati érdekvédelmi szervezetbe fektetett be.



A 68 éves politikus, aki korábban taxisofőrként dolgozott Észak-Franciaországban, azzal védekezett a bíróságon, hogy ügyetlenség, nem pedig tisztességtelenség miatt követte el a szabálysértést.



"Egyetlen pillanatig sem akartam csalni, lopni vagy eltitkolni bármit is. Amikor valakit az a szerencse ér, hogy miniszter lehet, nem rontja el ezt a lehetőségét azzal, hogy megpróbál valami olyat eltitkolni, ami látható" - fogalmazott. Arra is emlékeztetett, hogy egyszerű ember, nem rendelkezik diplomával. Ügyvédje, Patrick Maisonneuve jelezte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.



Miután a 2017-es elnökválasztási kampányt nagymértékben meghatározták a politikusok jogi botrányai, a megválasztott Emmanuel Macron egyik fő ígérete volt a közélet megtisztítása. A francia parlament 2017 augusztusában el is fogadta "a közélet erkölcsössé tételéről" szóló törvényjavaslatokat, amelyek értelmében a képviselők és a kormánytagok ezentúl nem alkalmazhatják hozzátartozóikat, vagyonbevallásukat pedig a Főhatóság a Közélet Átláthatóságáért ellenőrzi.