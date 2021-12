Koronavírus-járvány

A román kormány enyhítette a járványügyi korlátozásokat

A román kormány szerdai ülésén egy hónappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, de enyhített a járványügyi korlátozásokon.



Az elfogadott kormányhatározat szerint csütörtöktől csak a zsúfolt helyeken, buszmegállókban, piacokon lesz kötelező a kültéri maszkviselés. Zárt térben viszont továbbra is megkövetelik az egész arcot eltakaró maszk viselését.



Az enyhített korlátozások sorában szerepel, hogy törlik az oltatlan és a Covid-19-en át nem esett személyekre vonatkozó éjszakai kijárási tilalmat, és az eddigi 21 óra helyett 22 óráig tarthatnak nyitva a boltok és éttermek.



A kormány lehetővé teszi, hogy a bevásárlóközpontokba és a nem létszükségleti cikkeket árusító üzletekbe az oltott és a betegségből kigyógyult személyek mellett a negatív teszteredménnyel rendelkezők is belépjenek. Nekik a 72 óránál nem régebbi PCR- vagy 48 óránál nem régebbi antigén teszt eredményét kell felmutatniuk.



További engedmény, hogy a mozik, színházak, sportlétesítmények ezentúl a férőhelyek felére fogadhatnak nézőket. Eddig csak a férőhelyek 30 százalékát tölthették be nézőkkel. A rendezvényekre ezután is csak Covid-igazolvánnyal lehet belépni.



Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón kitért arra is, hogy a karácsonyi és az újévi szabadnapokon lehetővé teszik a szabadtéri rendezvények megtartását, de felelősségtudatot várnak a lakosságtól, hogy az utcabálok ne váljanak a járvány terjesztőivé.



A miniszter azt hangoztatta, hogy a kormány által elrendelt lazítások a bizalom és a lakossággal való partnerség helyreállításának első lépései. "Minthogy nagyon szigorú intézkedések legyenek, amelyeket aztán az emberek nem tartanak be, legyenek inkább lazább elvárások, de azokat tartsuk be" - magyarázta a miniszter.



A lazításokat az teszi lehetővé, hogy Romániában immár hatodik hete csökken a járvány terjedési üteme. Alexandru Rafila megjegyezte, ha újra növekvő ütemben kezd terjedni a járvány, azonnal szigorításokat vezetnek be.



A miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta: mérlegelik, hogy otthoni kezelésben is felhasználhatóvá tegyék a Favipiravir nevű, vírusölő gyógyszert. Megjegyezte: ezt a gyógyszert az EU tagállamai közül jelenleg csak Magyarországon használják otthoni kezelésre, ezért kedden Brüsszelben tárgyalt magyar kollégájával az ottani tapasztalatokról.



A szerda délután közzétett hivatalos adatok szerint Romániában tovább csökkent a koronavírus-járvány terjedése. Az elmúlt 24 órában 1279 új fertőzést diagnosztizáltak, 18 százalékkal kevesebbet, mint az elmúlt két hét átlaga. Az elmúlt napon 86 személy vesztette életét a kór következtében, harminccal kevesebben, mint a kéthetes átlag. Immár kevesebb mint ötezer koronavírusos beteget kezelnek a romániai kórházakban, közülük 807-en szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

Az országban továbbra is alacsony az oltási hajlandóság. A kedd este közölt hivatalos adatok szerint a 12 év fölötti korosztály alig több mint 46 százaléka kapta meg a védőoltásnak legalább az első adagját.